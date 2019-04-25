Вылечили "по телевизору": Супрун рассказала о чудесном исцелении сотен людей

Уляна Супрун отметила, что в 2018 году врачам удалось обнаружить 830 случаев острого инфаркта миокарда благодаря телемедицине. Это на 60% больше, чем до внедрения новых технологий. Всех пациентов госпитализировали и оказали помощь. Об этом рассказала и. о министра здравоохранения на своей странице в Facebook.

По словам Супрун, без этой технологии 830 людей не узнали бы вовремя о своем диагнозе, не получили бы надлежащую помощь, и у них было бы меньше шансов выжить.

"Винницкая область стала примером успешного внедрения телемедицинских технологий, когда медики имеют возможность быстро получить профессиональную консультацию узкопрофильных коллег", - подчеркнула Супрун.

Уляна Супрун рассказала о телемедицине (иллюстративное фото: pixabay.com)

Она также отметила, что консультации проводили врачи телеметрического подразделения Винницкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

В течение прошлого года врачи провели почти 18 тысяч дистанционных консультаций по ЭКГ пациентов касательно возможных расстройств сердечно-сосудистой системы.

Стоит отметить, что в Винницкой области было приобретено 311 телеметрических устройств и 2 приемные станции, 20 ЭКГ - аппаратов с функцией телеметрии.

По словам Супрун, в ВОЗ говорят, что телемедицина действительно спасает в тех случаях, когда от расстояния может зависеть жизнь пациента. А это особенно важно, когда речь идет об острых инфарктах миокарда.

Она подчеркнула, что телемедицину в тестовом режиме уже начали внедрять в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Ровенской областях.

Уляна Супрун рассказала о телемедицине (иллюстративное фото: pixabay.com)

Главная задача телемедицины - предоставить доступ жителям сел к специалистам, которые предоставляют медицинские услуги по сердечно-сосудистым заболеваниям, сахарному диабету, болезнях органов дыхания, эндокринологических и дерматологических заболеваний.

В Канаде врачи используют телемедицину еще и для того, чтобы советоваться с коллегами и оказать более эффективную помощь пациенту. Также медики из городов могут оперативно проводить инструктаж фельдшерам в селах. Кроме того, каждый пациент может обратиться на горячую линию и получить медицинские советы или общую информацию о медицинских услугах.

Напомним, что Супрун рассказала о бесплатных вакцинах, которые могут получить украинцы.

Ранее сообщалось о том, что Супрун напомнила, за какие процедуры пациентам не надо платить.