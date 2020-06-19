Вы выиграли в лотерею: мошенники запустили новую схему обмана

В Украине снова активизировались мошенники, которые запустили новую схему обмана доверчивых граждан. Основной целью аферистов стали иностранцы, которые находятся на территории нашей страны.

Гражданам других стран, которые проживают в Украине, начали приходить сообщения от имени Государственной фискальной службы. В уведомлениях сообщалось, что они должны уплатить задолженность по налогу на выигрыш в лотерею. Детали рассказали на сайте Государственной фискальной службы Украины.

"Главным управлением собственной безопасности фискальной службы установлено, что в адрес Государственной фискальной службы Украины поступают электронные сообщения граждан других государств относительно получения последними требований, якобы от имени ГФС, об уплате задолженности по налогу на выигрыш в лотерею", - сказано в сообщении ГФС.

Сотрудники фискальной службы отметили, что они не отправляют налоговые уведомления-решения, а также налоговые требования на электронные ящики физических лиц, в том числе гражданам других государств.

К сожалению, это не первый случай, когда аферисты используют государственные учреждения для своих схем мошенничества. Ранее мы рассказывали о том, что в подобных махинациях использовали Национальное агентство по предотвращению коррупции. Мошенники звонили украинцам и рассказывали о космических задолженностях.

Также мы сообщали о том, что ПриватБанк предупредил, что мошенники научились использовать реальные номера телефонов для аферы.