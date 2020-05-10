Выходные и праздники в июне 2020: украинцы получат два дополнительных дня

В июне Украина будет традиционно отмечать два праздника – День Святой Троицы и День Конституции Украины. По закону, оба дня – официальные выходные дни, соответственно украинцы получат в июне два длинных уик-энда для отдыха.

В июне 2020 года будет 20 рабочих дней и 10 выходных. Первый длинный уик-энд украинцев ждет в начале месяца, так как праздник Святой Троицы в этом году выпадает на 7 июня, воскресенье. Соответственно, следующий рабочий день за ним, а это понедельник, 8 июня, становится также выходным. Таким образом украинцы будут отдыхать три дня подряд – 6, 7 и 8 июня.

День Конституции Украины отмечается 28 июня и в 2020 году этот праздник выпадает на воскресенье, соответственно, следующий рабочий день за ним, понедельник, 29 июня, также становится выходным. Украинцы смогут отдохнуть снова три дня подряд – 27, 28 и 29 июня.

В июне будут отмечаться такие праздники и памятные даты:

1 июня – Международный день защиты детей

4 июня – Международный день невинных детей-жертв агрессии

5 июня – Международный день окружающей среды

6 июня – День журналиста

7 июня – День Святой Троицы

8 июня – Всемирный день океанов

9 июня – Международный день друзей

20 июня – Всемирный день беженцев

25 июня – День таможенной службы Украины

28 июня – День Конституции Украины

Напомним, ранее мы писали о том, что ПриватБанк сделал заявление о своей работе на майские праздники.