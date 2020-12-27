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Выходные в январе 2021: сколько будет выходных и какие праздники отмечают в Украине

Воскресенье 27 декабря 2020 09:55
Выходные в январе 2021: сколько будет выходных и какие праздники отмечают в Украине
Выходные в январе 2021 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

В январе 2021 года традиционно отмечаются праздники Новый год и Рождество, которые в Украине имеют статус государственных. В течение этого месяца христиане также имеют много других важных дат на календаре. Какие праздники в Украине будут связаны с выходными на законодательном уровне, предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни, а также решением правительства.

Всего в январе 2021 года будет 19 рабочих и 12 выходных и праздничных дней. Начнется месяц с трех выходных дней подряд – 1, 2 и 3 января. Связан такой график с календарем. Так как Новый год наступит в пятницу, после него следуют два традиционных выходных.

Рождество Христово, которое христиане восточного обряда празднуют 7 января, в следующем году приходится на четверг. Поэтому, согласно распоряжению правительства, нерабочим днем в Украине также станет пятница, 8 января. Следовательно, благодаря этому у украинцев будут длительные выходные – с 7 по 10 января. В то же время такой перенос придется отработать в субботу, 16 января.

В январе помимо Нового года и Рождества ожидается еще ряд важных праздников:

  • 1 января – Новый год, Всемирный день мира
  • 4 января – День хит-парада
  • 6 января – Сочельник
  • 7 января – Рождество Христово
  • 8 января – День метро
  • 11 января – Всемирный день "спасибо"
  • 14 января – Старый Новый год
  • 17 января – Всемирный день снега
  • 19 января – Крещение Господне
  • 20 января – День Автономной Республики Крым
  • 21 января – Международный день объятий
  • 22 января – День Соборности Украины
  • 25 января – День студентов (Татьянин день)
  • 26 января – Международный день таможенника, День работника контрольно-ревизионной службы Украины
  • 27 января – Международный день памяти жертв Холокоста
  • 28 января – День открытия Антарктиды, Международный день защиты персональных данных, День утверждения Государственного флага Украины
  • 29 января – День мобилизации усилий против угрозы ядерной войны, День памяти Героев Крут
  • 30 января – День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины
  • 31 января – Всемирный день ювелира

Напомним, что ранее власти анонсировали возможное введение строгого локдауна на территории Украины в январе с 8 по 24 число. Под ограничения может попасть общественный транспорт.

Ранее сообщалось, правительство разрешило кафе, ресторанам, барам продлить время работы в новогоднюю ночь. Согласно принятому постановлению, заведения общепита 1 января 2021 смогут работать не до часу ночи, а до 7 утра.

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