"Выходка" киевского маршрутчика вдохновила стоматолога на языковой эксперимент: сеть взорвалась

В Киеве стоматолог решила проверить знание пациентов государственного языка
В Киеве стоматолог решила провести эксперимент и обслуживать только тех пациентов, которые разговаривают на украинском языке. Такая инициатива у медика Ирины Козак-Кедич возникла после случая в столичной маршрутке, водитель которой проигнорировал просьбу русскоязычного пассажира об остановке, заявив после, что не понял язык, на котором к нему обратились.
Девушка была свидетелем "инцидента" в общественном транспорте, и загорелась данным примером.
Стоматолог заявила о намерении на текущей неделе в целях эксперимента делать вид, что не понимает пациентов, которые говорят с ней на русском языке. Сама же Ирина практикует в одной из клиник на Троещине.
"Интересно, сколько моих пациентов перейдет на государственный язык, а сколько пойдет искать другого стоматолога", - написала она в своем Facebook.
В сети пост киевского стоматолога о начале "языкового эксперимента" вызвал массу обсуждений и дискуссий, а также горячих споров в комментариях, количество которых перевалило за 9 тысяч.
Отметим, что пользователи сети в основном ведут живую полемику между собой, применяя те или иные доводы, а сама же Ирина детали хода собственного "исследования" и его практической реализации решила пока не раскрывать.
В Киеве стоматолог решила обслуживать только украиноязычных пациентов (Фото: скрин комментариев с Facebook-страницы Ирины Козак-Кедич)
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В Киеве стоматолог решила провести языковой эксперимент (Фото: скрин комментариев с Facebook-страницы Ирины Козак-Кедич)