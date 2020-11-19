Вигнали з лікарні з пневмонією: під Черніговом спалахнув скандал через смерть пенсіонерки

Під Черніговом померла пенсіонерка, яку вигнали з лікарні (колаж РБК-Україна)

Під Черніговом пенсіонерка померла після того, як її з пневмонією вигнали з лікарні, не надавши необхідної медичної допомоги. Після події в Бобровиці в центральній райлікарні вирішили терміново провести перевірку закладу.

Так 18 листопада у Чернігівській ОДА відреагували на скандал після публікації в ЗМІ інформації, що нібито літню жінку виписали з медустанови, щоб вона "не займала місце".

Відповідне доручення дала голова Чернігівської облдержадміністрації Анна Коваленко.

Так, вчора в ефірі каналу NEWSone було оприлюднено сюжет про 74-річну пацієнтку, яку передчасно виписали з пневмонією з лікарні, а також про смерть цієї жінки.

Зокрема, в сюжеті йдеться про те, що літню жінку практично викинули з вікна після того, як вона потрапила до "коронавірусної" лікарні. Кажуть, що у неї був негативний результат ПЛР-тесту, проте аналізи нібито приховували.

Пенсіонерка дійшла до лавки, її трусило і було важко дихати, вона не могла йти далі. За словами жінки, яка доглядала за хворою, медики їм грубили. Потім бабусю знову забрала "швидка", але допомогти їй не змогли.

Сьогодні Управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА розпочало службову перевірку. Була створена спеціальна комісія, яка з'ясує обставини надання медичної допомоги пацієнтці в лікарні Бобровиці. За результатами обіцяють прийняти "відповідні рішення".

Крім того, голова ОДА звернулася до поліції області щодо перевірки даного факту та інформації в ЗМІ.

"Такі кричущі випадки не повинні траплятися будь-де. Людина та її життя - найвища цінність. І це не просто декларація державних органів. Це має бути позицією кожної людини, кожного громадянина", - йдеться в заяві Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської ОДА.

Відео: Під Черніговом пенсіонерку вигнали з лікарні з пневмонією, і вона померла

Раніше повідомлялося, що під Сумами жінка з підозрою на COVID-19 померла перед входом в лікарню.

Також ми писали про те, що у Черкасах ситуація з COVID-19 в лікарнях критична – не вистачає місць, кисню і медиків.