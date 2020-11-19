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Под Сумами женщина с подозрением на COVID-19 умерла перед входом в больницу

Сумская область, Четверг 19 ноября 2020 12:41
Под Сумами женщина с подозрением на COVID-19 умерла перед входом в больницу
В Сумской области больная женщина умерла у входа в больницу (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Больной сделали тест, но состояние ухудшалось и она сама поехала в больницу

В Сумской области у входа в больницу скончалась женщина с подозрением на коронавирус. Известно, что женщина лечилась дома, под присмотром семейного врача.

Трагедия произошла в среду, 18 ноября, около 14:00. У входа в путивльскую больницу обнаружили женщину 1957 года рождения. Детали сообщили на местном ресурсе "Путивльские ведомости".

"18 ноября, примерно в 14:00 на территории больницы упала и скончалась пациентка 1957 года рождения, которая до этого лечилась у частного семейного врача", - сказано в сообщении.

Как рассказала директор КНП "Путивльская ЦРБ" Светлана Семененко, у погибшей была декларация с частным семейным врачом, и она проходила лечение дома. Неделю назад врач отправил женщину на рентген, который показал наличие бронхита.

"Возможно, клинически, пневмония была, но не рентгенологически", - добавила специалист и отметила, что семейный врач накануне обзвонила все медицинские учреждения, которые лечат пациентов с COVID-19 в поисках места для своей больной, но места не нашлось.

У погибшей женщины взяли мазок на коронавирус еще в понедельник, но результатов до четверга так и не было. Как добавили в комментариях местные жители, у женщины сатурация упала до 60, ей дали направление на госпитализацию, и она самостоятельно поехала в больницу.

Под Сумами женщина с подозрением на COVID-19 умерла перед входом в больницуПод Сумами женщина с подозрением на COVID-19 умерла перед входом в больницу

Скриншоты

Напомним, ранее мы писали о том, что в Черкассах ситуация с COVID-19 в больницах критическая – не хватает мест, кислорода и медиков.

А также мы рассказывали о том, что на Волыни мужчине приписали коронавирус и похоронили в мешке.

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