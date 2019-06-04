ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Выгнал льготника – заплати: как будут штрафовать водителей маршруток

STYLERЖизнь    04.06.2019 - 17:49
Выгнал льготника – заплати: как будут штрафовать водителей маршруток
Водителей маршруток начнут штрафовать (Коллаж РБК-Украина)

Водителей маршруток будут сурово наказывать за отказ возить льготников

Водителей маршруток и автобусов начнут штрафовать за отказ в проезде пассажирам льготных категорий. Об этом говорится в законопроекте №10004, который принят за основу народными депутатами Украины.

Водители маршруток, которые отказываются перевозить льготников или заставляют их оплачивать проезд, теперь будут наказаны. В соответствии с документом, который приняла Верховная Рада, к ответственности будут привлекаться перевозчики и их смогут оштрафовать. Народные депутаты проголосовали за то, чтобы штраф увеличился с 136 гривен до 2550 гривен.

"Особую общественную огласку приобретают неединичные факты отказа в льготной перевозке участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны. При этом водители транспортных средств порочат честь и достоинство таких лиц, провоцируя социальный конфликт", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

В последнее время участились случаи, когда водители отказывают в проезде пенсионерам, школьникам, а также другим пассажирам льготных категорий.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Днепре маршрутчик нахамил ветерану АТО, который получил инвалидность на востоке Украины.

А также рассказывали о том, что в Запорожье маршрутчик вышвырнул женщину из салона. Женщина имела при себе пенсионное удостоверение, но водитель все равно потребовал оплатить проезд.

Кроме того, мы сообщали о том, что маршрутчик высадил ребенка из многодетной семьи на конечной остановке, так как у нее не было денег на проезд.

Украинцы массово пренебрегают ремнями безопасности: что грозит нарушителям В Днепре разъяренный водитель порвал сдачу на глазах пассажира (видео)
Новости Украины маршруткаводителиштраф
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь