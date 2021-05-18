UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Вот так выглядят новые камеры в СИЗО: "небольшая гостиница" с телевизором, душем и телефоном

Автор: Людмила Жукова

В киевском следственном изоляторе открыли новый корпус с обновленными, платными камерами.

Их на видео в Facebook показал министр юстиции Денис Малюська.

Теперь в каждой такой камере есть кровать с новым матрасом, мини-кухня с холодильником и микроволновой печкой, электрочайником. Также в камере есть кнопка экстренного вызова и Wi-Fi, телевизор, телефон, умывальник с горячей водой.

Всего в таком формате обновлены 18 платных камер. Из них 14 - двухместные и 4 одноместные. Они переоборудованы по примеру шведских камер.

Малюська показал новые камеры в СИЗО

Как отметил министр юстиции Денис Малюська, создание надлежащих условий содержания осужденных и лиц, взятых под стражу, является одной из основных задач, определенных в рамках реализации Стратегии реформирования пенитенциарной системы Украины до 2026 года.

"Это, в свою очередь, направлено на восстановление прав вышеуказанных лиц в связи с ненадлежащими условиями содержания. К тому же в следственных изоляторах находятся в основном люди, в отношении которых еще нет решения суда. И де-юре, они не виноваты. Поэтому, государство обязано обеспечить нормальные условия их пребывания в СИЗО", - отметил Малюська.

В СИЗО обновили платные камеры

Как мы ранее писали, в Киевском СИЗО обнаружили грубые нарушения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины СИЗОкамера