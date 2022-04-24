Так выглядят наши герои: боец "Полтава" бросил работу во Франции, обнял семью и сразу на фронт

Александр родом из Полтавы - отсюда и позывной. 24 февраля он позвонил жене, та подтвердила: "Да, над нами пролетели ракеты".

Война продолжается уже более 8 лет

"Полтава" воевал на Донбассе в 2014-2015 годах, поэтому сейчас не мог остаться в стороне, в безопасности. Решение вернуться было принято мгновенно.

"Разве я сейчас мог остаться за границей? Перекладными добрался домой. Полтора часа побыл дома, обнял родных, взял свои бронежилет, каску и поехал в военкомат", - рассказывает Александр.

Его отправили в 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев, и со своим подразделением он поехал на позиции.

"Все украинцы сейчас мои собратья"

"В бою под Мощуном я понял, что имею рядом надежных людей, которые всегда прикроют спину. В 14-м году я говорил, что есть боевые побратимы, за которых я отдам жизнь. С началом полномасштабного вторжения я могу сказать, что миллионы украинцев являются моими боевыми побратимами", - говорит "Полтава" и добавляет, что готов жизнь отдать, чтобы Украина процветала.

С собой он носит талисман - плетеную салфетку с вышитым смайлом от дочки. Ребенок подарил, чтобы папа всегда улыбался.

Фото: Александр "Полтава" (facebook.com/CinCAFU)