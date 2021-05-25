Вот так выглядят лайфгарды в Киеве: круче, чем спасатели Малибу!

В КГГА также отметили, что в 2021 году было подано более 250 заявок на отбор в Kyiv Lifeguard Service - муниципальный сервис, основной целью которого является предотвращение несчастных случаев на официальных пляжах столицы.

Перед отбором каждый лайфгард сдавал нормативы с плавания: 50 метров до 1 минуты, 250 метров до 8 минут, 20 метров под водой.

Фото: пляжные спасатели в Киеве (facebook.com/kyivcity.gov.ua и instagram.com/lifeguardkiev)

Когда и где можно купаться в Киеве

Сейчас 9 муниципальных пляжей Киева претендуют на получение международного экологического отличия "Голубой флаг":

Детский

Золотой

Пуща-Водица

Радуга

Венеция

Молодежный

Троещина

Черторой

Галерный

Коммунальщики готовят их к старту купального сезона. Уже установили питьевые фотанчики, души и туалеты, топчаны, кабинки для переодевания, урны для мусора, а также спасательные вышки. Также появятся пункты оказания первой неотложной помощи со всеми необходимыми медикаментами. Кроме того, на пляжах обеспечат ежедневную уборку и регулярное обновление песка.

Добавим, что сезон купания стартует, когда температура воды поднимется до +18 градусов, а пляжи после проведения исследований воды получат паспорта готовности.

Фото: пляжные спасатели в Киеве (facebook.com/kyivcity.gov.ua)