Как выглядят элитные купе в поездах Укрзализныци: отдельные умывальники и мониторы (фото)

В поезде Запорожье-Киев появился вагон повышенного комфорта. Это вагоны с СВ-купе нового образца, которые были закуплены Укрзализныцей еще год назад.

Как выглядят новые купе улучшенного комфорта и что там есть внутри, рассказал и показал тревел-блогер Олег Васильев на своей странице в Facebook.

Новые вагоны – трансформеры. На ночь они превращаются в купе СВ для двух пассажиров, а днем – в вагон первого класса с местами для сидения на трех пассажиров. В каждом купе есть отдельный умывальник, урна для мусора, розетки 220В, шкаф для одежды, монитор.

Вакуумные туалеты располагаются в разных концах этого вагона, и в одном из них есть даже душевая кабина.

Стоит отметить, что билеты в такой вагон сравнительно недорогие. На полный маршрут спальный СВ стоит 1299 гривен, а билет в первый класс с сидячими местами – 648 гривен.

Как выглядят новые вагоны Укрзализныци (Фото: facebook.com/ol.vasilyev)

"Поезд ИС 738 Запорожье-Киев. Как известно, с недавнего времени в составе поезда курсирует вагон габарита РИЦ. Во время ночных рейсов - это спальный вагон СВ на двоих в купе, днем ​​1 класс с сидячими местами. Такой вагон в поезде только один. Имеет нулевую нумерацию. Санузел находится в конце вагона. Там размещается два туалета, в одном из них есть душевая кабина", - рассказал Васильев.

Как выглядят новые вагоны Укрзализныци

Напомним, ранее мы писали о том, что Укрзализныця показала новые вагоны с раздельным кондиционированием и другими удобствами.

А также рассказывали о том, сколько стоит проехаться в VIP-вагоне от Укрзализныци.