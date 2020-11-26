Вот так выглядит самая инстаграмная квартира Украины: кто в ней живет

Украинская певица и актриса Анна Тринчер показала свою шикарную квартиру, которую по праву называют самой инстаграмной в стране. Украинской звезде всего 19 лет, но она уже прекрасно знает, как привлечь подписчиков в соцсети, ведь у нее их один миллион. Она не только поет, танцует, но и ведет свой блог в Instagram.

В программе "Зірковий шлях" суперфиналистка восьмого сезона "Голоса страны" продемонстрировала, как она живет. Также она представила журналистке свою бабушку Елену, которая также привлекает в Instagram Ани внимание поклонников.

Тринчер снимает свою бабушку в многочисленных сториз и говорит, что благодаря ей у нее столько поклонников в сети.

Аня все время публикует в соцсети интересный контент, многое из которого создает просто дома. Для этого у нее есть все необходимое.

В своей спальне Анна Тринчер снимает многочисленный сториз для Instagram

Это огромный холл квартиры, который ведет в гостиную

В квартире установлены огромные панорамные окна

Кстати, Анна из русскоязычной семьи, но сейчас полностью делает свой блог в соцсети на украинском. В этом ей помогает бабушка, которая прекрасно говорит на украинском языке.

Комната Анны сделана в розовом цвете, посреди нее можно увидеть белые пушистые кресла и мягкие игрушки.

Есть в комнате Тринчер и гардеробная. По словам юной артистки, она обожает вышиванки. Она их боготворит.

В комнате Ани есть все для создания контента в соцсетях

В спальне есть огромная гардеробная с большим выбором одежды

Как мы ранее писали, кумир всех подростков Украины Анна Тринчер презентовала откровенный видеоклип, который получил очень противоречивые комментарии и отзывы.