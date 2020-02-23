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Как выглядит Киев с высоты птичьего полета: украинцам показали фантастические снимки

STYLERЖизнь    23.02.2020 - 10:49
Как выглядит Киев с высоты птичьего полета: украинцам показали фантастические снимки
Киев с высоты - как выглядит город, фото (flickr.com/ebrd)

На снимках можно увидеть не только популярные локации, но и малознакомые места

Киев чарует своей красотой, особенно если увидеть, как он выглядит сверху. Столица необъятных размеров и уникальных районов выглядит действительно необычно в объективе. Соответствующие снимки были опубликованы в Instagram.

На снимках можно увидеть не только популярные локации, о которых знают все жители города, но и довольно нетипичные, например, автобусный парк или вагоноремонтный завод.

Киев с высоты - как выглядит город, фото (instagram.com/fantakr)

Подписчикам снимки пришлись по душе. Фотографии вызвали неподдельный восторг и восхищение, ведь под таким ракурсом город не часто увидишь:

  • Фантастически!
  • Очень круто и необычно!
  • Отличный вид.
  • Впечатляет!
  • Красиво.
  • На высоте.

Как выглядит Киев с высоты птичьего полета: украинцам показали фантастические снимки

Киев с высоты - как выглядит город, фото (instagram.com/fantakr)

Как выглядит Киев с высоты птичьего полета: украинцам показали фантастические снимки

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