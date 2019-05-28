Выдающийся украинский спортсмен похвастался новым достижением. Видео

Жан Беленюк прыгнул с парашютом вместе с инструктором. По словам украинского борца греко-римского стиля, ощущения от прыжка были незабываемыми. Беленюк выложил соответствующие фото и видео на своей странице в Instagram.

Жан рассказал, что прыжок осуществлял в Бородянке. При этом высота прыжка составляла 4200 метров. Свободное падение длилось около минуты, на парашюте он летел с инструктором около 5 минут.

Жан Беленюк (видео: instagram.com/zhanbeleniuk)

По его словам, самое страшное - это подход к зоне прыжка и сам прыжок. При этом спортсмен советует всем попробовать испытать что-то подобное.

"Ощущения нереальные, даже не знаю с чем сравнить, просто хотя бы раз в жизни нужно попробовать", - отметил Жан.

Жан Беленюк (видео: instagram.com/zhanbeleniuk)

Он также рассказал, что это был для него вызов. Жан часто проверяет себя "на слабо", как в жизни, как и в спорте. Он отметил, что никогда не отказывается от новых ощущений и опыта, даже если это не совсем безопасно. Но в жизни никогда не знаешь, где ждет подвох.

Жан Беленюк (фото: instagram.com/zhanbeleniuk)

"В этом ключе для меня очень показательна история Михаэля Шумахера! Жизнь одна, второй попытки прожить ее более ярко у нас, к сожалению, не будет, тем более пока молодой. А в старости хоть будет что вспомнить!" - заявил Беленюк.

Жан Беленюк (фото: instagram.com/zhanbeleniuk)

Он также посоветовал всем жить так, чтобы было, что вспомнить в старости. При этом нужно все делать с умом.

Напомним, что Жан Беленюк "наехал" на министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова из-за невыплаченных призовых в 50 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что Жана Беленюка назвали россиянином, после чего он резко отреагировал на ошибку пресс-службы Международной федерации борьбы.