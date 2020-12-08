Выбросили из больницы, как мусор: никопольские медики возмутили поступком

В Никополе врачи скорой угробили здоровье пациенту (Коллаж РБК-Украина)

Под Днепром врачи скорой помощи перевозили пациента в одних трусах из больницы Никополя в Токмаковку. Мужчина после таких поездок оказался в реанимации с двусторонним воспалением легких.

Как рассказала дочь 61-летнего мужчины в комментарии для ТСН, она была шокирована поведением медиков. У отца была с собой в пакете одежда, но его почему-то решили перевозить только в одной простыне.

"Моего папу выбросили из больницы как мусор. У него в пакетах были вещи. Пижама была, носки, нижнее белье. Когда я открыла дверь скорой, увидела, что он сидел в одном памперсе, замотанный тончайшей пленкой, и катетер висел на полу весь грязный. Мне медсестра скорой говорит: "Что у нас было, я в то его и завернула". Девушки из Томаковской больницы за минуту нашли чьи-то штаны и кофты, и мы его одели в скорой, и уже потом его забрали в отделение. Там сказали "он очень тяжелый", и сразу отправили в реанимацию", - сообщила Юлия Дехта.

Несколько дней назад мужчине стало плохо и у него температура держалась 37,5 в течение пяти дней. Дочка позвонила в скорую, но там ответили, что "на такую температуру" они не приезжают.

Женщина забрала отца к себе и самостоятельно его лечила 4 дня, а потом отвезла его в амбулаторию, чтобы померять сатурацию. Врач сказала, что показатели низкие и что это может быть коронавирус.

"Мы вызвали скорую. Она приехала через полчаса из Никополя и забрала папу, а мы за ними своей машиной. Его сразу направили в реанимацию. Никто за 4 часа, что я провела под стенами отделения, мне ничего не сказал. Открыли окно, выбросили его вещи и сказали мне, чтобы я ехала домой. Безо всяких новостей я вернулась в Марганец. Утром мне сообщили, что папу из реанимации перевели в обычную палату. На третий день позвонили и надиктовали список лекарств. Он был на 12 тысяч гривен. Мы скупились. Второй список - на 8 тысяч. Тоже привезли, оставили", - добавила Юлия.

В пятницу она передала дорогие лекарства медикам на сумму около 10 тысяч гривен, а в понедельник врачи снова потребовали список медикаментов и сообщили, что она ничего не передавала.

"В воскресенье я говорила с папой по телефону и уже его не узнала. У него словно затуманенное сознание было. До этого с ним было все в порядке, а тут как будто не все в порядке с головой. Он не мог сказать, что конкретно ему кололи. Врача мне не позвали", - рассказала женщина.

Врачи сказали, что коронавируса у ее отца нет и его готовят на выписку.

А потом медики ей сказали, чтобы она сама искала скорую, так как ее отец прописан в другом районе.

"Ищите себе скорую и собирайте его на Томаковку, потому что мы живем в Марганце, но приписаны к Томаковскому району. Я говорю: "Как я буду искать?", "Как хотите?" Я звонила в скорую на область, но там ответили, что так не могут дать скорую, должен позвонить только врач. А машина нужна была только с кислородом. Я выбивала скорую папе, а через несколько часов, когда я была в Марганце, мне позвонили и сказали, что скорую уже дали. Я сразу поехала в Томаковку в больницу, чтобы там встретить папу", - сообщила Дехта.

Узнать у медиков в больнице Никополя, куда подевались дорогие лекарства, она так и не смогла. И уверена, что эти препараты отцу так и не вкололи.

Сейчас мужчина находится в реанимации в очень тяжелом состоянии. Он очень слаб и не может дышать самостоятельно.

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