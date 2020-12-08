Викинули з лікарні, як сміття: нікопольські медики обурили вчинком

У Нікополі лікарі швидкої угробили здоров'я пацієнта (Колаж РБК-Україна)

Під Дніпром лікарі швидкої допомоги перевозили пацієнта в одних трусах з лікарні Нікополя в Токмаківку. Чоловік після таких поїздок опинився в реанімації з двостороннім запаленням легенів.

Як розповіла донька 61-річного чоловіка у коментарі для ТСН, вона була шокована поведінкою медиків. У батька був з собою в пакеті одяг, але його чомусь вирішили перевозити тільки в одному простирадлі.

"Мого тата викинули з лікарні, як сміття. У нього в пакетах були речі. Піжама була, шкарпетки, спідня білизна. Коли я відкрила двері швидкої, побачила, що він сидів в одному памперсі, замотаний найтоншою плівкою, і катетер висів на підлозі весь брудний. Мені медсестра швидкої каже: "Що у нас було, у то його і загорнула". Дівчата з Томаківської лікарні за хвилину знайшли чиїсь штани, кофту, і ми його одягли у "швидкій", і вже потім його забрали у відділення. Там сказали: "він дуже важкий", і відразу відправили в реанімацію", - повідомила Юлія Дехта.

Кілька днів тому чоловікові стало погано й у нього температура трималася 37,5 протягом п'яти днів. Дочка подзвонила у швидку, але там відповіли, що "на таку температуру" вони не приїжджають.

Жінка забрала батька до себе і самостійно його лікувала 4 дні, а потім відвезла його в амбулаторію, щоб поміряти сатурацію. Лікар сказала, що показники низькі та що це може бути коронавірус.

"Ми викликали швидку. Вона приїхала через пів години з Нікополя і забрала тата, а ми за ними своєю машиною. Його відразу направили у реанімацію. Ніхто за 4 години, що я провела під стінами відділення, мені нічого не сказав. Відкрили вікно, викинули його речі та сказали мені, щоб я їхала додому. Без жодних новин я повернулася в Марганець. Вранці мені повідомили, що тата з реанімації перевели у звичайну палату. На третій день подзвонили та надиктували список ліків. Він був на 12 тисяч гривень. Ми скупилися. Другий список - на 8 тисяч. Теж привезли, залишили", - додала Юлія.

У п'ятницю вона передала дорогі ліки медикам на суму близько 10 тисяч гривень, а у понеділок лікарі знову зажадали список медикаментів і повідомили, що вона нічого не передавала.

"У неділю я розмовляла з татом телефоном і вже його не впізнала. У нього немов затьмарена свідомість було. До цього з ним було все гаразд, а тут наче не все в порядку з головою. Він не міг сказати, що конкретно йому кололи. Лікаря мені не покликали", - розповіла жінка.

Лікарі сказали, що коронавірусу у її батька немає і його готують на виписку.

А потім медики їй сказали, щоб вона сама шукала швидку, оскільки її батько прописаний в іншому районі.

"Шукайте собі швидку і збирайте його на Томаківку, тому що ми живемо в Марганці, але приписані до Томаківському району. Я кажу: "Як я буду шукати?", "Як хочете?" Я дзвонила у швидку на область, але там відповіли, що так не можуть дати швидку, повинен подзвонити тільки лікар. А машина потрібна була тільки з киснем. Я вибивала швидку татові, а через кілька годин, коли я була в Марганці, мені подзвонили й сказали, що швидку вже дали. Я відразу поїхала в Томаківку в лікарню, щоб там зустріти папу", - повідомила Дехта.

Дізнатися у медиків у лікарні Нікополя, куди поділися дорогі ліки, вона так і не змогла. І впевнена, що ці препарати батькові так і не вкололи.

Зараз чоловік знаходиться в реанімації в дуже важкому стані. Він дуже слабкий і не може дихати самостійно.

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