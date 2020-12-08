В элитном роддоме Киева умерла девочка: безутешная мать обвиняет врачей

В киевском роддоме умер ребенок (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве в элитном частном роддоме "Лелека" умерла новорожденная девочка, которой было всего 35 дней. При этом мать ребенка считает, что ее дитя погубила халатность врачей.

Лида Косогова рассказала, что ее беременность протекала не совсем гладко, поскольку активность плода была выше нормы. Кроме того, у нее были подозрительные выделения. Об этом женщина написала на своей странице в Facebook.

Но, по ее словам, врачи "Лелеки", где за стандартные роды просят около 50 тысяч гривен, не стали обращать на это внимание. Они сказали, что это происходит на фоне приема одного из лекарств.

Ее уверяли в нормальном развитии плода. Ситуация усугубилась после болезненных схваток и родов. Врач сообщил Лиде об излитии мекониальных вод. После этого заведующая одного из отделений роддома Оксана Нечехова сказала, что у ребенка был дистресс.

Девочке понадобилась реанимация в течение 5 минут сразу после рождения. Малышка не дышала самостоятельно. У нее также были поодинокие удары сердца. Врачи сказали, что была опасность отмирания коры головного мозга.

Медики заявили, что ребенку необходимо сделать гипотремию. Три дня новорожденную остужали до пониженной температуры тела, а затем возвращали в норму.

Однако начать эту процедуру доктора предложили уже спустя четыре часа после рождения девочки. Мать считает, что врачи потеряли драгоценное время.

Когда было видно, что ребенку лучше не становится, его перевели в Охматдит. В итоге после более месяца мучений девочка умерла в Центре паллиативной помощи роддома "Лелека".

Врачи роддома рассказали женщине, что ребенок родился с отклонениями из-за того, что мышцы матки сжались, пережали сосуды и матка, как бы, задушила ребенка.

Лидия считает, что трагедия произошла из-за того, что у нее произошла краевая отслойка плаценты, а доктора этого не заметили. Теперь она добивается того, чтобы виновные были в этой ужасной истории были наказаны.

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