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Как выбрать летом качественную колбасу: три основных совета

Среда 12 августа 2020 07:07
Как выбрать летом качественную колбасу: три основных совета
Как выбрать хорошую колбасу (фото: pixabay.com)
Автор: Styler

Эксперты дали советы по выбору качественной колбасы

Как выбрать хорошую качественную колбасу да еще и летом, когда продукты быстро портятся, вопрос, волнующий многих украинцев. Мы собрали несколько основных советов для того, чтобы вы могли выбрать качественный мясной продукт.

Самое главное правило - это цвет продукта. Первым делом обратите на него внимание.

Цвет натуральной колбасы должен быть сероватым, как и цвет вареного мяса. Если изделие ярко-розового или красного цвета, то в продукт добавлены красители, нитриты и другие химические добавки. Не покупайте такие колбасы.

Кстати, есть способ узнать, много ли в колбасе крахмала. Для этого капните на кусочек продукта каплю йода - если оно станет синим, значит крахмала тут в избытке, если коричневым - все хорошо.

Второе правило - запах. Он должен быть приятным. Если говорить о копченой колбасе - то должен быть тонким, легким. Если запах резкий, то колбасу вымочили в специальной коптильной жидкости.

Читайте состав

Состав на этикетке не должен быть состоящим из огромного количества компонентов: желательно, чтобы это были только мясо, шпик и специи. Добавка "глюконо-дельта-лактон", которая на упаковках обозначается как Е575, ускоряет сроки созревания продукта искусственным путем.

Еще один лайфхак - если после нескольких съеденных кусочков колбасы с ярким вкусом вас неумолимо тянет отведать еще одну порцию, будьте уверены: в ее составе имеется мощный усилитель вкуса глутамат натрия. Он придает колбасе вкусный запах, но может скрывать в составе некачественный фарш.

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