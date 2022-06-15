Как выбрать безопасное мороженое для ребенка: на что родителям обратить внимание

Эксперт рассказала, на что надо обратить внимание на этикетке во время выбора мороженого для ребенка.

Каким должно быть идеальное мороженое

Формула мороженого, которое не навредит здоровью: цельное молоко, сливки, сахар, ваниль и как дополнение свежие фрукты и ягоды.

Важно, что в составе натурального мороженого не должно быть растительных жиров, а только молочные или качественные.

Как известно, в магазине идеальное мороженое найти сложно. Поэтому нужно обратить внимание на то, какая химическая начинка у этого продукта.

Необходимо запомнить, что чем меньше в мороженом добавок, красителей и ароматизаторов, тем качественнее десерт.

Как для ребенка выбрать полезное мороженое (freepik)

Эксперт говорит, что в мороженом чрезвычайно важно качество и доза составляющих, ведь именно тогда никакого вреда от него не будет.

Самым большим обманом является продукт с пометкой "без сахара". В таком мороженом есть целый ряд сахарозаменителей, которые вызывают пищевые расстройства.

Поэтому лучше выбрать мороженое с обычным сахаром или сделать торт десерт своими руками.

Мороженое со вкусами и посыпками

Такой десерт с различными вкусами и посыпками содержит более высокие уровни сахара и значительно большее количество консервантов, стабилизаторов, ароматизаторов, которые представляют реальную угрозу для здоровья.

Нутрициолог рассказала, что после исследований онкологии на животных выявлена взаимосвязь этой болезни со многими ароматизаторами в пищевых продуктах.

Также ароматизированное цветное мороженое часто содержит искусственные пищевые красители:

красный №3 (эритрозин);

синий №2 (индигокармин).

Стандарты на мороженое в Украине

Молочное (с содержанием жира от 0,5-7,5 %), сливочное мороженое (8,0-11,5 %) и пломбир (12,0-20,0 %). Сделано на основе молока и в составе нет никаких растительных жиров (пальмового или кокосового масел, маргаринов, кулинарных жиров и т. п). Такое мороженое является лучшим выбором;

Мороженое с комбинированным составом. Молочные жиры заменяют трешовыми растительными (или другими заменителями молочного жира).

"Такое мороженое "выдает" себя водянистостью, быстро тает. Обычно, это плохой состав. Но и веган опции кокосового, орехового мороженого здесь, они - ок", - отмечает специалист.

Также плодово-ягодное мороженое, замороженный сок - эти продукты изготовлены на основе сахарного сиропа, красителей, концентрата и ароматизаторов. К тому же они часто содержит много сахара.