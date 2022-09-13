Не выбрасывайте перегоревшие светодиодные лампочки: их можно починить за считанные минуты

Как отремонтировать светодиодную лампочку

Для того, чтобы отремонтировать лампочку, понадобится паяльник и кусок проволоки. Необходимо открутить верхнюю часть лампочки, чтобы найти перегоревший светодиод, который вызывает разрыв цепи. Обратите внимание, что может быть повреждено несколько светодиодов.

Возьмите напильник и очень аккуратно поднимите этот диод. Далее расплавьте кусок медной или оловянной проволоки, припаяв его к месту неисправности диода. Как только это будет сделано, лампочка возобновит работу и засветится.

Внимание, для проведения такого ремонта необходимо иметь некоторые понятия по сварке.

Отметим, что в отличие от традиционной лампы, светодиодная имеет много преимуществ.

Потребляет меньше энергии

Такая лампочка потребляет примерно на 50% меньше электроэнергии, чем обычная. В результате она позволяет ежемесячно сокращать счет за электроэнергию, особенно когда определенные помещения нуждаются в постоянном освещении.

Долго работает

В отличие от традиционного освещения, такого как лампы накаливания, диоды, из которых состоит светодиодная лампочка, не выходят из строя быстро. Если вы покупаете качественную лампу, ее срок службы составляет от 30 000 до 50 000 часов или даже больше в зависимости от модели.

Тогда как обычная лампочка работает около 10 000 часов. Если вы занимаете пространство, где требуется несколько лампочек, то затраты на техническое обслуживание уменьшаются с помощью светодиодных лампочек.

Стойкая

Светодиодные лампы не состоят ни из стекла, ни из нити накаливания, поэтому они держат лучше, чем обычные лампы со стеклянным или кварцевым покрытием.