Выбрался из братской могилы: 33-летний Николай из-под Чернигова выжил после расстрела

Мужчину и двух его братьев обвинили в партизанстве и пытались выбить признание. В братьев выстрелили и закопали в поле, но один из мужчин выжил и рассказал, как ему удалось выжить.

Жизнь должна была закончиться в яме

33-летний Николай показал неглубокую яму, которую выкопали российские солдаты. Здесь должна была закончиться его жизнь.

Село Довжик в Черниговской области россияне оккупировали еще в первые дни войны. Когда одну из вражеских колонн, которые двигались через село, взорвали украинские защитники, оккупанты начали искать партизан среди местных.

"В каждый дом заходили. Клали головой в пол. И детей тоже. Что было - это страшно", - рассказывает Николай.

Один из братьев служил в АТО

Младший из братьев - Евгений - был атошником. Поэтому всех троих забрали в штаб на допрос - в село Вишневое, что в 40 километрах от родного села

Здесь был командный пункт, куда везли пленных - как военных, так и мирных.

Мужчина говорит, что пытали жестоко: приставляли нож к горлу, стволом от автомата били в живот, засовывали его в рот.

Кадыровец по фамилии "Чикатило" был самым безжалостным

Он был у рашистов главным палачом. Говорил Николаю, если не заговорит, будет 82-м на счету.

Через три дня издевательств братьев вывезли в посадку у дороги и расстреляли.

Николай говорит, что до выстрела крутнул головой. Пуля вошла в щеку и возле уха вышла. Он притворился мертвым. Тела трех братьев сбросили в яму. Николая - первым, а сверху прикинули мертвыми братьями.

Бродил сутки полями и дорогами

"Я сгруппировался и вот так дышал", - рассказывает он о самых страшных нескольких минутах своей жизни.

Ему удалось вылезти, развязать веревки на руках и ногах. Раненый, он сутки бродил, минуя вражеские блокпосты. Ночевал в заброшенных домах.

Николаю помогла местная женщина

Валентиня Рыдя рассказала, что увидела "очень избитого, синего, замерзшего, заморенного парня". Женщина пригласила его в дом, накормила, дала одежду. Нарисовала карту, как добраться домой, обойдя расположение врага.

Родная сестра братьев Ирина Кулевец говорит, искала их и жалеет, что тогда ее не было дома. Она думает, что могла бы их спасти, "выпросить" у рашистов.

Через неделю село освободили от оккупантов. С шестой попытки вместе с сотрудниками СБУ Николай нашел могилу братьев. Теперь их достойно похоронили на кладбище в родном селе.