Выборы в Днепре: в сети указали на саботаж подведения итогов голосования людьми Краснова

В Днепре продолжается подсчет голосов по результатам голосования на местных выборах. Однако, активисты указывают на факты явного затягивания этого процесса.

В частности, местное издание "Горсовет" пишет, что члены избирательных комиссий, заведенные кандидатом в мэры Днепра Загидом Красновым, умышленно затягивают подсчет голосов, тем самым саботируют оперативное и адекватное подведение итогов местных выборов, сообщают очевидцы.

В сети также появилось видео из Чечеловской районной ТИК, на котором видно поведение членов комиссий от "Слуги Народа" и "За майбутнє" - тех политсил, от которых якобы и заводил своих людей в избиркомы Загид Краснов.

Напомним, ранее сообщалось, что сразу несколько партий обвиняют политика и кандидата в мэры Днепра Загида Краснова в махинациях, из-за которых две политсилы не проходят в местный совет.

Ранее РБК-Украина писало, что Днепровский отдел полиции открыл дело по факту прямого подкупа избирателей лидером политической партии "Громадська сила" и кандидатом в мэры Днепра Загидом Красновым.

Как известно, 25 октября в Украине прошел первый тур местных выборов. Явка избирателей на них составила почти 37%. Бюллетени получили более 10,5 миллионов человек.

Второй тур местных выборов в Украине должен состояться до 29 ноября. В исключительной ситуации он может пройти в декабре.