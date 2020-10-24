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Выборы 25 октября 2020 года: как украинцам правильно проголосовать

Суббота 24 октября 2020 12:55
Выборы 25 октября 2020 года: как украинцам правильно проголосовать
Местные выборы 25 октября 2020 года (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Как правильно заполнить бюллетени на местных выборах

В Украине 25 октября 2020 года состоятся местные выборы. Жителям Украины придется заполнить несколько бюллетеней и кроме стандартных бланков жители крупных городов также получат новые бланки с открытыми списками партиями. Как правильно проголосовать и разобраться в бланках – в материале Styler.

На местных выборах украинцам предстоит выбрать местные органы исполнительной власти: депутатов областных, районных, городских, поселковых и сельских советов. Также предстоит выбрать городских, поселковых и сельских голов.

Каждый украинец получит 4 бюллетеня: мэр города (поселковый, сельский голова), депутаты городского совета (поселкового, сельского), депутаты районного совета, депутаты местного совета.

Исключение будет в Киеве – там украинцы получат 2 бюллетеня: мэр города и депутаты городского совета.

В Донецкой и Луганской области будет 3 бюллетеня: там будут выбирать всех депутатов, кроме депутатов областных советов.

В Житомире, Кривом Роге, Кропивницком, Полтаве и Херсоне будет 5 бюллетеней: там будут выбирать еще и депутатов районных советов в городе.

Еще один дополнительный бюллетень выдадут в Черниговской области, на округе №208 – для выбора депутата в Верховную Раду (вместо погибшего Валерия Давиденко).

Как будут отличаться бюллетени

Голубой – депутаты областной Рады

Зеленый – депутаты районной Рады

Желтый – депутаты городского совета

Темно-серый – районные Рады в городе

Светло-серый – Сельские и поселковые Рады

Розовый – мэры городов, головы села и поселков

Выборы 25 октября 2020 года: как украинцам правильно проголосоватьКак заполнять бюллетень

  • Чтобы проголосовать за партию, нужно поставить "галочку", "+" или другой знак в пустом квадрате напротив названия политсилы.
  • Затем из списка в правой части бюллетеня следует выбрать фамилию кандидата от данной политсилы.
  • Порядковый номер выбранного кандидата необходимо вписать в квадрат с трафаретом.
  • Голосовать можно только за одну партию и одного кандидата в депутаты от нее.
  • Если в бюллетене нет отметки в квадратике с названием политсилы – он будет признан недействительным.

В левой части будут указаны названия партий с фамилиями их лидеров. Справа – перечень от 5 до 12 кандидатов от каждой политсилы. В центре – пустой квадрат для отметки за партию и квадрат с трафаретом для выбора номера кандидата от этой партии.

Как правильно заполнить бюллетень на выборах

Напомним, ранее мы писали о том, что в ЦИК рассказали, как проголосовать с помощью приложения Дія.

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