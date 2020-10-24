Вибори 25 жовтня 2020 року: як українцям правильно проголосувати

Місцеві вибори 25 жовтня 2020 року (Колаж РБК-Україна)

Як правильно заповнити бюлетені на місцевих виборах

В Україні 25 жовтня 2020 року відбудуться місцеві вибори. Жителям України доведеться заповнити кілька бюлетенів і крім стандартних бланків жителі великих міст також отримають нові бланки з відкритими списками партіями. Як правильно проголосувати та розібратися в бланках – в матеріалі Styler.

На місцевих виборах українцям належить вибрати місцеві органи виконавчої влади: депутатів обласних, районних, міських, селищних і сільських рад. Також належить вибрати міських, селищних та сільських голів.

Кожен українець отримає 4 бюлетені: мер міста (селищний, сільський голова), депутати міської ради (селищного, сільського), депутати районної ради, депутати місцевої ради.

Виняток буде в Києві – там українці отримають 2 бюлетені: мер міста і депутати міської ради.

В Донецькій і Луганській області 3 бюлетені: там будуть вибирати всіх депутатів, крім депутатів обласних рад.

У Житомирі, Кривому Розі, Кропивницького, Полтаві та Херсоні буде 5 бюлетенів: там будуть вибирати ще й депутатів районних у місті рад.

Ще один додатковий бюлетень видадуть в Чернігівській області, на окрузі №208 – для вибору депутата у Верховну Раду (замість загиблого Валерія Давиденко).

Як будуть відрізнятися бюлетені

Голубий – депутати обласної Ради

Зелений – депутати районної Ради

Жовтий – депутати міської ради

Темно-сірий – районні Ради в місті

Світло-сірий – Сільські та селищні Ради

Рожевий – мери міст, голови села та селищ

Як заповнювати бюлетень

Щоб проголосувати за партію, потрібно поставити "галочку", "+" або інший знак в порожньому квадраті напроти назви політсили.

Потім зі списку в правій частині бюлетеня слід обрати прізвище кандидата від цієї політсили.

Порядковий номер обраного кандидата необхідно вписати у квадрат із трафаретом.

Голосувати можна тільки за одну партію та одного кандидата в депутати від неї.

Якщо у бюлетені немає позначку у квадратику з назвою політсили – він буде визнаний недійсним.

У лівій частині вказані назви партій з прізвищами їхніх лідерів. Праворуч – перелік від 5 до 12 кандидатів від кожної політсили. У центрі – порожній квадрат для позначки за партію і квадрат з трафаретом для вибору номера кандидата від цієї партії.

Як правильно заповнити бюлетень на виборах

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ЦВК розповіли як проголосувати за допомогою програми Дія.