Выбираем букет на День Святого Валентина: какие цветы будут красноречивее слов
Совсем скоро мир будет отмечать День Святого Валентина, который покровительствует всем влюбленным. В этот праздник принято дарить открытки с сердечками, милые романтические подарки и цветы.
Как правильно выбрать цветок, и какое значение имеет подаренный букет – читайте ниже.
У каждого растения есть свое собственное значение. И порой так называемый "язык цветов" может оказаться красноречивее слов дарителя. Некоторые цветы сообщают о симпатии, некоторые – о страстной любви, а есть и такие, которые станут предвестниками расставания.
Ярко-красные розы говорят о пылкости, о любви, страсти. Нежные розовые розы – о романтике, заинтересованности и симпатии. Белые розы – о скромности и застенчивости.
Красные тюльпаны сообщат об огненном желании и страсти. А вот желтые дарить не стоит – они символизируют разлуку и затихание чувств.
Красные орхидеи расскажут о самых глубоких чувствах и любви. Белая орхидея – об искренности и наивности. Эти цветы дарят только особенным людям.
Пионы на языке цветов говорят о сильной любви и темпераменте, еще они могут служить приглашением соединить свои судьбы. Они говорят о том, что вас впереди ждут долгие годы взаимной любви, свадьба и веселая жизнь.
Георгины дарят капризным людям и при мимолетном увлечении. Обычно они говорят о том, что вам не дают никаких обещаний.
Азалию приносят те, кто собирается расстаться, но просит обязательно дождаться возвращения. Это символ хрупкости и сдержанности.
Если вам подарили герберу – это знак того, что с вами флиртуют и проявляют симпатию. Еще их дарят малознакомым людям, чтобы сделать комплимент.
Анютины глазки посылают вам воздушный поцелуй и приглашают к совместному развлечению.
Ирисы расскажут вам, что вас ценят в качестве друга.
Астры символизируют изысканность и изящества. В Китае они означают точность и, если вам подарили такой цветок – вас однозначно любят.
Букет засушенных цветов дарят тому, кого отвергли. Или кого отвергают. Эти цветы несут в себе послание о разрыве.
Гардении скажут вам о тайных чувствах и восхищении.
Кактусы дарят тем, кого хотят вытащить из одиночества и пригласить в реальность. Это символ упорства и целеустремленности, а еще – одиноких людей.
Гвоздики – пожелание успеха и исполнения желаний. Исключение: желтые и полосатые гвоздики. Они говорят об отказе и обидах.
Если вам вдруг подарят лаванду, то знайте – все ваши желания будут исполнять и лучше вас нет никого в этом мире.
Гладиолусы символизируют надежность и отсутствие компромиссов. Это цветок победителей и завоевателей.
Калла – символ преклонения и восхищения. Их выбирают неординарные личности.
Лилии символизируют благодарность, благородство, желание оставаться рядом и спасти от всех бед.
Нарциссы говорят о рыцарстве, сильных чувствах и безответной любви. Этот человек вам восхищается, но не уверен, что вы сможете быть вместе.
Напомним, мы писали о том, какие цветы принесут в дом любовь и благополучие.
А также рассказывали о том, какие подарки нельзя дарить и принимать от близких людей.