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"Вы же меня понимаете". У Харкові працівник піцерії відмовився обслуговувати українською мовою

У Харкові співробітник кафе не вміє говорити українською мовою (колаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

У Харкові співробітник піцерії відмовився обслуговувати відвідувача державною мовою. Хлопець заявив, що не "збирається виконувати накази".

Про ситуацію розповів у Telegram журналіст Костянтин Андріюк.

Деталі мовного скандалу

Інцидент стався у закладі "Pizza Day" на Полтавському шляху, 153. Співробітник закладу Андрій навідріз відмовився розмовляти українською мовою з відвідувачем, аргументуючи це тим, "що його й так розуміють".

"Ви мене розумієте і так? Це дуже потрібно? Я не збираюся виконувати ваші накази. Ви не клієнт, я вам даю замовлення, а ви забираєте", - відповів співробітник на прохання обслужити чоловіка державною мовою.

Коли клієнт запитав, чому ж так, касир піцерії сказав, що "на прохання можна отримати відмову".

"А я не хочу. У проханні можна відмовити, ви не клієнт", - наполягав Андрій.

Дивіться на відео, як все відбувалося.

 

Як ми раніше повідомляли, у Житомирі продавці потрапили у мовний скандал.

Раніше ми розповідали, що в Одесі жінка накинулася на касира через українську мову.

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