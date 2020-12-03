Введение во храм Пресвятой Богородицы: что это за праздник и как правильно провести этот день

Введение во храм Пресвятой Богородицы (Коллаж РБК-Украина)

Введение во Храм Пресвятой Богородицы отмечается 4 декабря. Дата этого церковного праздника не меняется, и он связан с женским и семейным счастьем. В народе этот день также называют Воротами зимы. Полное название этого дня – Введение в храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Он относится к двунадесятым праздникам православного цикла и является вторым, который посвящен Богородице.

По преданиям, святые Иоаким и Анна пообещали Богу посвятить свою дочь за то, что он дал им счастье быть родителями. Когда их дочери исполнилось три года – они отвезли ее в церковь. Там она прожила до взросления, а потом вышла замуж за Иосифа Обручника.

Традиции праздника

В этот день христиане идут в церковь, ставят свечку и просят у Богородицы помощи в удачном замужестве, в обретении любви, в излечении от разных болезней и избавлении от бесплодия. Многие женщины именно в этот день молятся о том, чтобы родить ребенка.

Введение во храм Пресвятой Богородицы выпадает на Рождественский пост, но в честь такого великого праздника разрешено употреблять в пищу рыбные блюда и морепродукты.

Дети в этот день обычно проводят время за веселой игрой на улице – катаются на санках, играют в снежки. Взрослые посещают ярмарки.

За праздничным столом принято поминать усопших родных. По вечерам родственники наносят визиты друг другу, а молодые девушки устраивают гадания.

Что нельзя делать на Введение во храм Пресвятой Богородицы

Женщинам нельзя выполнять домашнюю работу: стирать, убирать, шить, гладить.

Нельзя в этот день отказывать в помощи нуждающимся

Венчаться в этот день нельзя, а вот крестить детей – можно

Нельзя обижаться и ссориться

Нельзя копать землю в этот день – будет неурожай на следующий год

Нельзя брать и давать в долг

Приметы на Введение во храм Пресвятой Богородицы

Морозы в этот день предвещают теплую зиму, а оттепель – суровую зиму

Снег не тает – к хорошему урожаю, снег на пригорках – будет много ягод

Любая вода из святых источников становится приворотной, если девушка угостит ею парня

Напомним, ранее мы писали о том, какие церковные праздники будут отмечать украинцы в декабре 2020 года.

А также рассказывали о том, когда начинается рождественский пост в Украине и какие есть строгие запреты.