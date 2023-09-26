"Вважаю Путіна вбивцею". В Україну приїхала росіянка за полоненим чоловіком, але його реакція вразила
Росіянка Ірина Ковткова приїхала в Україну за своїм чоловіком, який потрапив у полон до українських військових, перебуваючи на війні. Жінка не підтримує напад РФ на Україну і засуджує дії президента Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на YouTube-канал Володимира Золкіна.
Як росіянка приїхала до України
Ірина спочатку полетіла до Туреччини, звідти до Молдови, а потім уже до України. Сюди вона приїхала із двома дочками 7 та 10 років. Вона вважає, що росіяни живуть у брехні, а Путіна називає вбивцею.
"Коли я все усвідомила, я не змогла залишатися в Росії, тому я тут, щоб донести хоч якусь інформацію до росіян, яким не все одно на війну і які можуть вплинути на припинення війни", - сказала вона.
У РФ у неї залишилася нерухомість та домашні тварини.
"Я просто вважаю Путіна вбивцею... Це людина з великими амбіціями, яка, напевно, захотіла вписати себе в історію, пограти у війну, завоювати території, хоча навіщо вони нам", - сказала вона.
Хто такий чоловік Ірини
Ковтков Євген - росіянин з Красноярська та чоловік Ірини, він потрапив на війну з мобілізації. 29 вересня 2022 року йому вручили повістку, а 30-го ранку він перебував у військкоматі і його вже не випустили. До цього він працював автомеханіком.
7 липня цього року Євген Ковтков потрапив у полон. Його взяла 3-я окрема штурмова бригада, започаткована ветеранами "Азова".
У відео показали, наскільки шокований був бранець, коли побачив свою дружину. Він опустив голову і жодного слова не сказав, поки дружина розповідала, що в Росії військовополонені нікому не потрібні.
Євген заявив, що хоче повернутися до РФ незважаючи ні на що, оскільки там залишилися його батьки.
Нагадаємо, що РФ розпочала мобілізацію місцевих жителів на окупованій частині Запорізької області.
До речі, в полон до ДПСУ потрапив окупант, який виявився колишнім мером міста в Росії.