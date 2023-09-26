"Вважаю Путіна вбивцею". В Україну приїхала росіянка за полоненим чоловіком, але його реакція вразила

Росіянка Ірина Ковткова приїхала в Україну за своїм чоловіком, який потрапив у полон до українських військових, перебуваючи на війні. Жінка не підтримує напад РФ на Україну і засуджує дії президента Володимира Путіна.

Як росіянка приїхала до України

Ірина спочатку полетіла до Туреччини, звідти до Молдови, а потім уже до України. Сюди вона приїхала із двома дочками 7 та 10 років. Вона вважає, що росіяни живуть у брехні, а Путіна називає вбивцею.

"Коли я все усвідомила, я не змогла залишатися в Росії, тому я тут, щоб донести хоч якусь інформацію до росіян, яким не все одно на війну і які можуть вплинути на припинення війни", - сказала вона.

У РФ у неї залишилася нерухомість та домашні тварини.

"Я просто вважаю Путіна вбивцею... Це людина з великими амбіціями, яка, напевно, захотіла вписати себе в історію, пограти у війну, завоювати території, хоча навіщо вони нам", - сказала вона.

Хто такий чоловік Ірини

Ковтков Євген - росіянин з Красноярська та чоловік Ірини, він потрапив на війну з мобілізації. 29 вересня 2022 року йому вручили повістку, а 30-го ранку він перебував у військкоматі і його вже не випустили. До цього він працював автомеханіком.

7 липня цього року Євген Ковтков потрапив у полон. Його взяла 3-я окрема штурмова бригада, започаткована ветеранами "Азова".

У відео показали, наскільки шокований був бранець, коли побачив свою дружину. Він опустив голову і жодного слова не сказав, поки дружина розповідала, що в Росії військовополонені нікому не потрібні.

Євген заявив, що хоче повернутися до РФ незважаючи ні на що, оскільки там залишилися його батьки.