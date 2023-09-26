"Считаю Путина убийцей". В Украину приехала россиянка за пленным мужем, но его реакция поразила

Россиянка Ирина Ковткова приехала в Украину за своим мужем, который попал в плен к украинским военным, будучи на войне. Женщина не поддерживает нападение РФ на Украину и осуждает действия президента Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал Владимира Золкина.

Как россиянка приехала в Украину

Ирина изначально полетела в Турцию, оттуда в Молдову, а потом уже в Украину. Сюда она приехала с двумя дочерьми 7 и 10 лет. Она считает, что россияне живут во лжи, а Путина называет убийцей.

"Когда я все осознала, я не смогла оставаться в России, поэтому я здесь, чтобы донести хоть какую-то информацию до жителей России, которым не все равно на войну и как-то могут повлиять на прекращение войны", - сказала она.

В РФ у нее осталась недвижимость и домашние животные.

"Я просто считаю Путина убийцей... Это человек с большими амбициями, который наверняка захотел вписать себя в историю, поиграть в войну, завоевать территории, хотя зачем они нам", - сказала она.

Кто такой муж Ирины

Ковтков Евгений - россиянин из Красноярска и муж Ирины, он попал на войну по мобилизации. 29 сентября 2022 года ему вручили повестку, а 30 утром он находился в военкомате и его уже не выпустили. До этого он работал автомехаником.

7 июля этого года Евгений Ковтков попал в плен. Его взяла 3-я отдельная штурмовая бригада, основанная ветеранами "Азова".

В видео показали, насколько был шокирован пленник, когда увидел свою жену. Он опустил голову и ни слова не сказал, пока жена рассказывала, что в России военнопленные никому не нужны.

Евгений заявил, что хочет вернуться в РФ не смотря ни на что, так как там остались его родители.