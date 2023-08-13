Втратили доньку та онуків: нова історія сім’ї з Чернігівщини у музеї "Голоси мирних"

Донька та онуки Галини та Ігоря Болтушкіних підірвалися на міні та згоріли на очах у батька. Він сам робив труну для хлопчиків. Ховати найрідніших довелося під страшними обстрілами.

Оксана, доня Галини та Ігоря, приїхала до батьківського села Красне, що на Чернігівщині у перший день повномасштабної війни. Приїхала не сама, а разом із дітьми — 8-річним Данилом та 14-річним Богданом.

"Ми живемо під лісом, як на околиці. У нас з двох боків болото і канали. Думали, що тут буде безпечніше", — розповідає Галина.

Натомість родина опинилася у пастці: ворожі колони стояли за 10 км від Красного. Ліс постійно прострілювався так, що дерев’яна хата ходором ходила.

"Ми не боялися градів, бо в нас з трьох боків ліс, він тепер весь посічений. Набагато страшнішими були міни. І літак. Він завжди о 5 ранку летів бомбити все", — уточнює Ігор.

Вечір 4 березня 2022 року подружжя пригадує, як один із найтепліших, проведених разом. Тоді Оксана запалила дві великі свічки й читала всім вголос свою улюблену книгу — "Аліса в країні див".

Через стрес та недосип Оксана не хотіла сідати за кермо — боялася, що в дерево вріжеться. Тим не менш вона зважилася зібрати знесилених від хронічного потрясіння хлопчиків і попросила свого батька проїхати разом із ними до кінця села…

Кожна історія про війну важлива. Щоби зберегти пам’ять заради кращого майбутнього, розкажіть свою історію на порталі музею "Голоси мирних" https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.