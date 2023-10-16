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Втратила ногу після обстрілу - і перемогла на змаганнях: унікальна історія 7-річної гімнастки у музеї "Голоси мирних"

Понеділок 16 жовтня 2023 14:46
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Втратила ногу після обстрілу - і перемогла на змаганнях: унікальна історія 7-річної гімнастки у музеї "Голоси мирних" 7-річна гімнастка Олександра Паскаль після ампутації ноги перемогла на змаганнях (фото Вікторії Єфремової, колаж STYLER)
Автор: Ілона Свиридова

Семирічній гімнастці Саші внаслідок російського обстрілу на Одещині довелося ампутувати ніжку. Після протезування дівчинка повернулася до тренувань і здобула перемогу на змаганнях з художньої гімнастики у Чорноморську.

Історію доньки музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова розповіла її мама Марія Паскаль.

"Того літнього дня Марія була на подвір’ї свого будинку. Як летить ракета, вона навіть не почула. Але відчула вибух сповна. Коли оговталася, стала шукати Сашу.

"Доня лежала на животі. На її ніжці була бетонна плита, дуже важка і дуже велика. Рука вивихнута - кістки видні, пальчик висить. І на голові в неї було дуже багато ударів", - пригадує Марія.

Сусіди допомогли підняти плиту й відвезти дитину до лікарні. Дівчинку прооперували. Медики насамперед непокоїлися через ймовірність тяжких наслідків струсу мозку.

"Лікарі про ніжку спочатку нічого не говорили. Вже пізніше, коли побачили, що не відновився кровообіг і вона холодна, - стали нас готувати до ампутації", - розповідає Марія.

Кожна історія про війну важлива. Щоби зберегти пам’ять заради кращого майбутнього, розкажіть свою історію на порталі музею "Голоси мирних" https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.

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