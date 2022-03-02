Второй раз за жизнь вынуждены скрываться в бомбоубежищах. Украинские евреи записали видеообращение

Романова Валентина Иосифовна - одна из жительниц так называемого "Евродома" - дома компактного проживания, в котором живут пожилые люди, прошедшие Холокост и, в частности, Бабий Яр. Она рассказала, что 22 июня 1941 встретила под бомбежкой в ​​Киеве. В Бабьем Яру погибли ее родственники. “24 февраля 2022 года я снова встречаю в Киеве под бомбежками и обстрелами. Путин, забирай свои войска и убирайся из Украины. Мы хотим мира!” - говорит она.

“Теперь я сижу в бомбоубежище и на меня сыплются вражеские бомбы. Путин, убирайся из Киева и из Украины!”, - говорит Олег Яковлевич, родившийся в 1940 году в городе Киеве. Его родственники погибли в Бабьем Яру в 1941-м.

Тамара Алексеевна родилась в 1939 году в Киеве. “В 1941-м началась война. Моих всех родных по маминой линии - евреев - забрали в Бабий Яр. Все они там погибли. Сегодня войну я тоже встречаю в Киеве, но уже другой век, страшный… Путин, что ты сдох! Оставь нас, сволочь, чтобы мы тебя не видели и не слышали - кто ты и что ты!”, - подчеркивает женщина.