Второй полуфинал Нацотбора на Евровидение 2019: онлайн-трансляция

Второй полуфинал нацотбора на Евровидение 2019 состоится сегодня, 16 февраля, в прямом эфире на телеканалах СТБ и UA:Перший

Второй полуфинал Нацотбора на Евровидение 2019 состоится сегодня, 16 февраля, во дворце культуры столичного КПИ. На сцену второго этапа выйдет оставшаяся половина участников отбора, которая поборется за три вакантных места в финале.

Второй полуфинал Нацотбора по прогнозам обещает стать еще более интересным и жарким, чем было неделю назад, когда за право выйти в финал сражалась первая восьмерка участников. Кстати, напомним, что первыми финалистами Нацотбора стали Maruv, Brunettes Shoot Blondes и Yuko.

Итак, своих композиции на суд общественности представят: Braii, Freedom jazz, KAZKA, LAUD, Ivan NAVI, ANNA MARIA, KiRA MAZUR и KHAYAT.

Порядок выхода участников на сцену выглядит следующим образом:

Ivan NAVI

ANNA MARIA

KAZKA

KiRA MAZUR

LAUD

KHAYAT

Braii

Freedom jazz

Ivan NAVI, которого на самом деле зовут Иван Сяркевич, выступит с композицией All For The Love, отдав все свои силы и любовь зрителям.

Сестры-близняшки Анна и Мария Опанасюк из группы ANNA MARIA представят песню My Road. Возможно, именно она станет их «дорогой» на Евровидение.

Одни из главных фаворитов всего нацотбора, группа KAZKA, которая успела прославиться на весь мир, выступит с песней Apart. Зрители их любят, к тому же, ребята уже участвовали в отборе на Евровидение в 2018 году.

Конечно, не обойдется на конкурсе и без экспериментальной музыки. Эту нишу будет закрывать KiRA MAZUR, с песней «Дихати».

Влад Каращук, больше известный, как LAUD, представит песню «2 Дні». Влад тоже принимает участие в конкурсе второй раз.

Сразу на два «фронта» будет выступать KHAYAT, с песней Ever. Все дело в том, что этот исполнитель также участвует в шоу «Голос».

Любопытное выступление ожидает нас от группы Braii. Мало того, что ребята играют альтернативную музыку (исполнять будут песню Maybe), так еще и композиция очень напоминает популярный хит начала 2000-х – «Когда я стану кошкой».

Девушки-красавицы из коллектива Freedom jazz будут завершать второй полуфинал с лирической песней Cupidon.

Начало шоу в 19:00 в прямом эфире телеканалов СТБ и UA:Перший.