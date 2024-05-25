Втілив мрію Леонардо Да Вінчі: геніальний винахідник Ігор Сікорський та його цитати

Хто такий Ігор Сікорський

Винахідник Ігор Іванович Сікорський народився 25 травня 1889 року в Києві. Виріс на Ярославському Валу. Батько - професор кафедри неврології та психіатрії медичного факультету Київського університету, мати - Марія Стефанівна Темрюк-Черкасова. Хрещені батьки - князь Петро Миколайович та Велика Княгиня Олександра Петрівна.

Закінчив Морський кадетський корпус (1903-1906 рр.) в Петербурзі та Київський політехнічний інститут (1907-1911). Під час навчання в інституті спроєктував і побудував кілька гелікоптерів, літаків-біпланів. Ідею гелікоптера йому навіяли малюнки Леонардо Да Вінчі.

Перший вертоліт Сікорського не зміг злетіти у повітря через недостатню потужність двигуна. Невдача була і при другій спробі. У 1910 році Сікорський почав створювати перший аероплан. Біплан назвали БІС 1, який згодом перебудували в літак БІС 2, на якому Сікорський виконав вдалий політ.

1911 року на своєму літаку С-5 склав іспит на звання пілота. Встановив 4 всеросійські рекорди. В 1911 році встановив на літаку власної конструкції світовий рекорд швидкості польоту з двома пасажирами - 111 км/год.

З 1912 по 1918 - головний конструктор авіаційного відділу Російсько-Балтійського вагонного заводу, конструював цілу серію нових літаків. Під його керівництвом був побудований перший у світі чотиримоторний літак С-21 "Гранд", та чотиримоторний серійний бомбардувальник С-22 "Ілля Муромець".

Літак "Вітязь" (wikimedia.org)

У 1918 році емігрував до Франції, а згодом - у США. Причина - загроза бути репресованим більшовиками. Декілька років не мав роботи, давав уроки пілотування, читав лекції. У 1923 - заснував авіаційну фірму і став власником конструкторсько-будівельної фірми Sikorsky Aircraft, де до 1939 року побудував 15 літаків.

Отримати стартовий капітал допоміг випадок і давнє захоплення Ігоря Сікорського… академічною музикою. На останні “зелені” навесні 1923 року він придбав квиток на концерт геніального композитора і піаніста Сергія Рахманінова (1873-1943), такого ж радянського вигнанця, як і він сам.

По закінченні концерту авіаконструктор потрапив за лаштунки й хотів просто подякувати маестро за прекрасний вечір. Звісно, Рахманінов чув про генія неба, тож запропонував гостеві почаювати. За теплою розмовою Ігор Сікорський обмовився про матеріальну скруту. У відповідь Рахманінов дістав із кишені весь гонорар - 5000 доларів - і віддав співрозмовнику. На розвиток бізнесу.

Щобільше, для розкрутки молодої фірми знаменитий музикант погодився на час стати її віце-президентом.

Ігор Сікорський (фото: wikimedia.org)

З 1925 по 1940 роки розробив серію надзвичайно успішних літаків, які принесли США престиж та рекорди. З 1939 року перейшов на будування гелікоптерів одногвинтової схеми. З 1943 року його фірма стала провідним виробником вертолітної техніки за кордоном, а його гелікоптери марки S були прийняті на озброєння Збройними силами США.

З придбання ліцензій на виробництво машин Сікорського розпочався розвиток вертольотобудування у Великій Британії та Франції. На гелікоптерах винахідника було вперше здійснено переліт через Атлантику.

Помер великий винахідник 26 жовтня 1972 року в Істоні.

Винахід Сікорського С-1 (фото: wikimedia.org)

Цитати Ігоря Сікорського

"Мій рід походить із села на Київщині, де мій дід і прадід були священниками, і є чисто українського походження. Одначе, ми уважаємо себе росіянами з причини, що це була частина Росії й український нарід був інтегрованою частиною Росії так, як Техас чи Луїзіана є інтегрованою частиною Сполучених Штатів"

"А тепер, високоповажні громадяни, - про моє духовне обличчя. Перед вами інженер, моральні якості якого не поступаються фізичним. Я нічого й нікого не боюся і володію сильною волею, яка ще жодного разу не підкорилася волі іншого. Якщо я поставлю собі будь-яку мету, навіть спільні зусилля всієї Америки, всього світу не завадять її досягти. Якщо мене полонить якась ідея, я вимагаю, аби всі її поділяли, і терпіти не можу, коли мені суперечать"

"Мені завжди було цікаво літати. Я мріяв про це ще маленьким хлопчиком. Хоча в ті часи керований політ людини вважався абсолютно неможливим"

Літак С-42 (фото: wikimedia.org)

"Упродовж 1910-го та 1911-го років я інтенсивно крокував цікавим і романтичним шляхом піонерів авіації, які будували апарати, не знаючи, як їх будувати, а потім залізли в кабіни, аби спробувати злетіти на тому апараті, не знаючи, як літати"

"Я впевнений, що, згідно з Божим задумом, сила життя й правди у тисячі разів більша, ніж сила зла. Я вважаю, що неосяжність, організованість і краса неба-всесвіту, який ми бачимо, - це лише тьмяні відблиски пишноти й гармонії, які панують у всепереможному, вічному всесвіті вищого порядку"

"У якому б вигляді зло не прийшло до нас у нашому житті, воно відступає перед величчю, могутністю і блискучістю матеріального і духовного Всесвіту. Усі наші здобутки видаються недосяжними порівняно з вічною цінністю людини - Божого дітища, якому долею передбачено перемогти над брехнею, болем і смертю. Ніхто й ніколи не забере у нас цього значення життя, і це - найголовніше"