"Всюди від українців втомилися": Приходько чесно сказала, чи думає про еміграцію

Чому чоловік Приходько не на фронті

Співачку спитали, що вона буде робити, якщо її обранцю прийде повістка. За словами Приходько, її чоловіка не можуть призвати до армії, адже він багатодітний батько. Втім, артистка не знає, чи залишиться цей закон незмінним й надалі.

"Я не знаю, як відповісти на це питання. Він - багатодітний батько... Ми в рамках закону, ми залишаємося тут. Що може бути потім? Я не знаю? Але я відповім так: ми залишаємося тут, ми нікуди не поїдемо... Якщо буде такий закон. Що будемо робити? Я, напевно, зможу відповісти потім", - пояснила співачка.

Співачка та її чоловік Олександр (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Чи думає Приходько про еміграцію

Окрім цього, артистка чесно відповіла, що хоче жити в Україні. За словами Приходько, вона навіть не уявляє себе в еміграції. Співачка вирішила, що буде й надалі жити в Україні.

"Куди? Нащо? Приїхати туди, щоб потім тобі все одно сказали, а воно так буде, тобі усе одно покажуть своє місце і скажуть, що ти тут не свій. А тут я на своїй землі... Я не хочу на чужину, я не хочу, щоб там ображали моїх дітей, а вони будуть ображати. І зараз всюди від українців втомилися, ми це бачимо, ми це відчуваємо. Європа втомилася, вони навіть гроші вже пропонують, щоб українці поверталися додому.

Продати все, поїхати за кордон, почати будувати своє життя, заради чого? Ні, от якщо я вже почала цей шлях 10 років тому, я пообіцяла, що я буду з Україною та українцями, я не покину Україну. Як би не було важко", - резюмувала артистка.