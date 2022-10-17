Всю премію - для ЗСУ: вчителька з Кіровоградської області розповіла, як допомагає бійцям

Зокрема, до Дня працівників освіти вчителька фізики та математики Олена Удовиченко отримала премію - п'ять тисяч гривень. Жінка вирішила три тисячі віддати місцевим волонтерам, які збирали на тепловізори для українських бійців.

"Морального права користуватися нею не маю. Передали, кому потрібніше, і тим, кому довіряємо - Олені Іванченко. Вона волонтерка і не шкодує власних грошей", - розповіла вона.

Також інші дві тисячі жінка хотіла віддати на допомогу пораненим військовим.

"Коли почалася повномасштабна війна, були канікули. Я відпросилася поїхати допомагати в госпіталі, де лежать поранені. Півтори доби працювала, півтори відпочивала. І так до початку навчання. Думала з'їздити туди зараз, але не вийшло. Тому витрачу залишок премії на їжу, і щось приготую для тих, хто на фронті", - зазначила вчителька.

В Україні вчителька віддала премію, щоб допомогти ЗСУ (suspilne.media)

За словами Олени, вона щомісяця відкладає частину зарплати, аби щось приготувати військовим. Вона пече пиріжки чи смаколики, робить різні страви або консервації. Потім все це віддає волонтерам, які відвозять на передову, або сама відправляє у госпіталі пораненим.

Також вчителька скаржиться, що через війну у неї безсоння. Однак, коли вона допомагає військовим, то може нормально спати.

Багато колишніх її учнів зараз стали на захист України після повномасштабної війни. З ними вчителька переписується, інколи зідзвонюється та за всіх переживає.

"Що таке війна я дізналася ще у 2014 році. Два моїх брати пішли воювати за Україну. Один загинув, інший лікується. Коли вони були на Донеччині, люди, яких вони захищали, дякували їм. Там дідусі останню пенсію віддавали, щоб купити ковбаски та понести солдатам до самих окопів. Це бере за душу", - сказала Олена.

За прикладом Олени Удовиченко послідували інші вчителі Новоандріївської школи та віддали на тепловізори частини своїх премій.