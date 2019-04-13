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В ВСУ вскоре появится новая награда: кому будут вручать

STYLERЖизнь    13.04.2019 - 14:47
В ВСУ вскоре появится новая награда: кому будут вручать
Фото: РБК-Украина

Украинским военным будут вручать новую награду

В Вооруженных силах Украины в скором времени появится новая награда в виде медали "За жертву крови в боях за свободу Украины". Об этом информируют на странице Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ в социальной сети Facebook .

"Наконец преодолено много бюрократических препятствий и начинается движение новой системы ведомственных наград Министерства обороны Украины! Первой наградой, которая начинает свой путь к утверждению Министром обороны и перерезает ленту старта реформирования системы наград будет медаль "За ранение", - указано в сообщении.

К слову, количество ранений и степени их тяжести будут определяться веточками, которые крепятся на ленте медали и планке. Легкие ранения обозначают белой или серебряной ветвью. Тяжелые - золотой или желтой.

В ВСУ вскоре появится новая награда: кому будут вручатьМедаль "За жертву крови в боях за свободу Украины":(facebook.com/gursmz)

В частности, определено, что медальная лента может содержать максимум 3 веточки разного цвета, а на планке для повседневной формы одежды - только одна за тяжелое ранение.

Напомним, во вторник, 9 апреля в Донецкой области во время разминирования территории погиб пиротехник ГСЧС Украины Бойцов Олег Леонидович.

Ранее мы сообщали, что воины ВСУ в четверг, 11 апреля, нанесли мощный удар по оккупантам. Один украинский военный получил ранения. В то же время войсками ВСУ было ликвидировано четырех оккупантов, еще 14 получили тяжелые ранения.

Также мы писали, что за неделю с 18 по 24 марта на Донбассе погибло пять украинских героев. Самому младшему из них было 19 лет, а самому старшему - 48.

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