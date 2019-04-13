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У ЗСУ незабаром з'явиться нова нагорода: кому вручатимуть

STYLERЖиття    13.04.2019 - 14:47
У ЗСУ незабаром з'явиться нова нагорода: кому вручатимуть
Фото: РБК-Україна

Українським військовим вручатимуть нову нагороду

У Збройних силах України незабаром з'явиться нова нагорода у вигляді медалі "За жертву крові у боях за свободу України". Про це інформують на сторінці Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення ЗСУ в соціальній мережі Facebook .

"Нарешті подолано багато бюрократичних перешкод і починається рух нової системи відомчих нагород Міністерства оборони України! Першою нагородою, яка починає свій шлях до затвердження Міністром оборони і перерізає стрічку старту реформування системи нагород буде медаль "За поранення", - зазначено в повідомленні.

До речі, кількість поранень і ступеня їх тяжкості будуть визначатися гілочками, які кріпляться на стрічці медалі і планці. Легкі поранення позначають білою або срібною гілкою. Важкі - золотою або жовтою.

У ЗСУ незабаром з'явиться нова нагорода: кому вручатимутьМедаль "За жертву крові у боях за свободу України":(facebook.com/gursmz)

Зокрема, визначено, що медальна стрічка може містити максимум 3 гілочки різного кольору, а на планці для повсякденної форми одягу - тільки одна за важке поранення.

Нагадаємо, у вівторок, 9 квітня у Донецькій області під час розмінування території піротехнік загинув ДСНС України Бойцов Олег Леонідович.

Раніше ми повідомляли, що воїни ВСУ у четвер, 11 квітня, нанесли потужний удар по окупантам. Один український військовий отримав поранення. У той же час військами ЗСУ було ліквідовано чотирьох окупантів, ще 14 отримали важкі поранення.

Також ми писали, що за тиждень з 18 по 24 березня на Донбасі загинуло п'ять українських героїв. наймолодшому з них було 19 років, а найстаршому - 48.

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