ВСУ показали разваленную технику захватчиков (видео)
ВСУ показали российский танк (facebook.com.navy.mil.gov.ua)
Украинский воин показал трофейную бронетехнику российских военных, которые вторглись в нашу страну.
Видео опубликовали Сухопутных войск ВС Украины.
На видео четко видно, как что российская техника наихудшая. Под заметкой пишут, это для того, "чтобы не было иллюзий о "самой мощной армии".
"Короче, русская х**ния хуже, чем у нас, пацаны. Механы, смотрите и плачьте. И это самая сильная армия в мире. Здесь всему конец",- сказав военный после осмотра техники оккупантов.
Ранее мы сообщали, что под Харьковом люди обезвредили вражеский БТР коктейлями "Молотова".
Также мы писали, что в Бахмаче люди бросаются под вражеские танки. Также опубликовали видео с места происшествия.