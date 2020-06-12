ВСУ отбили "атаку врага" Украины: зрелищные видео от наших воинов

Вооруженные силы Украины провели масштабные учения (коллаж: РБК-Украина)

Появились видео, как военные демонстрируют мощь украинской армии

Вооруженные силы Украины провели масштабные учения с боевой стрельбой. Такие ожесточенные бои с условным врагом проходили в течение нескольких дней недалеко от Мариуполя.

Видео учений общевойскового резерва Операции о'объединенных сил появились в Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Подразделения Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины и других военных формирований продемонстрировали отличное взаимодействие по огневому поражению противника, применению авиации, артиллерии и средств противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

Масштабные учения с боевой стрельбой общевойскового резерва ООС #Бойова_підготовка_ЗСУ в Течение двух дней на полигоне близ Мариуполя проходили масштабные учения с боевой стрельбой общевойскового резерва Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces. Подразделения Вооруженных Сил Украины, National Guard of Ukraine и других военных формирований продемонстрировали отличное взаимодействие с огневого поражения противника, применению авиации, артиллерии и средств противовоздушной обороны. В случае обострения ситуации Объединенные силы готовы остановить и уничтожить врага - #підступний_споконвічний_московський_російський_окупант_терорист. Видео: Прессцентр Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Опубликовано Генеральный штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Четверг, 11 июня 2020 года.

Масштабные учения ВСУ под Мариуполем (видео: facebook.com/GeneralStaff.ru)

Также пресс-служба Генштаба показала на видео, как 35-я отдельная бригада морской пехоты в начале весны повышала боевую подготовку на одном из военных полигонов.

Боевая подготовка морских пехотинцев #Бойова_підготовка #Вірні_завжди #35_обрмп Динамичная и увлекательная видеоработа прессслужбы 35-й отдельной бригады морской пехоты о том, как морские пехотинцы в начале весны повышали боевую подготовку в одном из военных полигоне. Боевая теория помноженная на практический опыт. #35_obrmp #ua_marine #морська_піхота #ВМС #ua_navy Прессслужба 35 отдельная бригада морской пехоты @кКомандування морской пехоты ВМС ВС Украины Опубликовано Генеральный штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Четверг, 11 июня 2020 года.

Обучение морских пехотинцев (видео: facebook.com/GeneralStaff.ua)

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Автор: Светлана Мащенко