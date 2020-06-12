ЗСУ відбили "атаку ворога" України: видовищні відео від наших воїнів

Збройні сили України провели масштабні навчання (коллаж: РБК-Україна)

З'явилися відео, як військові демонструють потужність української армії

Збройні сили України провели масштабні навчання з бойовою стрільбою. Такі запеклі бої з умовним ворогом проходили упродовж кількох днів неподалік Маріуполя.

Відео навчань загальновійськового резерву Операції об'єднаних сил з'явилися в Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії України та інших військових формувань продемонстрували відмінну взаємодію з вогневого ураженню противника, застосуванню авіації, артилерії та засобів протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні.

Масштабні навчання з бойовою стрільбою загальновійськового резерву ООС #Бойова_підготовка_ЗСУ Упродовж двох днів на полігоні неподалік Маріуполя проходили масштабні навчання з бойовою стрільбою загальновійськового резерву Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation. Підрозділи Збройних Сил України, National Guard of Ukraine та інших військових формувань продемонстрували відмінну взаємодію з вогневого ураженню противника, застосуванню авіації, артилерії та засобів протиповітряної оборони. У разі загострення ситуації Об’єднані сили готові зупинити та знищити ворога - #підступний_споконвічний_московський_російський_окупант_терорист. Відео: Пресцентр Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Опубліковано Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Четвер, 11 червня 2020 р.

Масштабні навчання ЗСУ під Маріуполем (відео: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Також пресслужба Генштабу показала на відео, як 35-а окрема бригада морської піхоти на початку весни підвищувала бойову підготовку на одному з військових полігонів.

Бойова підготовка морських піхотинців #Бойова_підготовка #Вірні_завжди #35_обрмп Динамічна та захоплива відеоробота пресслужби 35-ї окремої бригади морської піхоти про те як морські піхотинці на початку весни підвищували бойову підготовку на одному з військових полігоні. Бойова теорія помножена на практичний досвід. #35_obrmp #ua_marine #морська_піхота #ВМС #ua_navy Пресслужба 35 окрема бригада морської піхоти @кКомандування морської піхоти ВМС ЗС України Опубліковано Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Четвер, 11 червня 2020 р.

Навчання морських піхотинців (відео: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Як ми писали раніше, у Донецьку зірвали прапор РФ і спалили, тепер "злочинців" шукає міліція з собаками.

Також повідомлялося, що Росія кинула "ДНР" напризволяще і відмовила у видачі грошей.

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Автор: Светлана Мащенко