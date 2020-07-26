Не вступайте в конфликты и избегайте рисков: гороскоп для всех знаков Зодиака с 27 июля по 2 августа

Гороскоп на последнюю неделю июля гласит о том, что большинство представителей зодиакального созвездия столкнутся со сложным периодом. Эмоции будут идти в разрез с мыслями и это будет мешать делам. Стоит избегать рискованных ситуаций, авантюр. Вторая половина недели будет более спокойной.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в период с 27 июля по 2 августа и предупредили, кому может грозить опасность в эти дни. Об этом пишет издание Felomena.

Овен

На первый план выйдут вопросы, которые связаны с семьей, родителями и домом. Кому-то придется взять на себя ответственность и позаботиться, а кому-то выпадет шанс найти дополнительную возможность для обеспечения. Постарайтесь распределить свой бюджет на несколько месяцев вперед. В общении с близкими будьте сдержаны и отпустите ситуацию, все наладится, само собой.

Телец

Неделя будет очень сложная и ответственная, будет присутствовать раздражение из-за чужих ошибок. Возможно поступит предложение о выгодной работе или командировке. Звезды сулят Тельцам крупную сумму денег, которую потратить нужно с умом на что-то нужное и полезное.

Близнецы

В ближайшие дни вам начнет везти в бизнесе, хотя на первый взгляд ситуация будет складываться не самая благоприятная. Используйте свой опыт, чтобы справиться с неурядицами. Постарайтесь соглашаться только на краткосрочные проекты. В конце недели настройтесь на романтику и постарайтесь избавиться от стресса.

Рак

Проявите активность и у вас появиться простор для действий, и вы сможете добиться даже того, на что не рассчитывали. Возможна бестолковая беготня, ссоры и неурядицы с финансами – будьте осторожны. Постарайтесь встретиться с друзьями и выбраться на культурное мероприятие – это подарит вам заряд энергии и массу ярких впечатлений.

Лев

Неприятности могут закружить Львов прямо с понедельника, возможны ситуации, когда вас начнут подгонять или раздражать. Следующие дни снизят напряжение, но легкий негатив будет портить настроение до выходных. Постарайтесь не принимать близко к сердцу все, что происходит. Появится возможность наладить отношения с непростыми людьми в вашей жизни.

Дева

На этой недели представится возможность начать жизнь с чистого листа и начинать нужно с собственного распорядка дня. Во вторник звезды сулят неожиданную встречу, которая принесет новую информацию и удовольствие. Не спешите тратить все деньги, которые поступят, отложите немного на потом. Можно использовать средства на себя – купить абонемент, посетить парикмахерскую или заняться здоровьем.

Весы

Не ждите на этой неделе взаимопонимания с новыми людьми, каждая из сторон будет пытаться представить в самом выгодном свете собственные достижения и унизить чужие. В конце недели вас посетит желание устроить грандиозный праздник и потратить на это крупную сумму денег, будьте аккуратны. Звезды сулят романтику, а также очень важное событие – на работе или в личной жизни.

Скорпион

Удачными станут договоренности по поводу бизнеса, совместной работы. Появится возможность реализовать свои давние планы. В четверг возможна ситуация, когда придется проявить широкий жест по отношению к близким. Не давайте обещаний, если не уверены, что сможете их выполнить. С близким человеком пойдите на уступки и дайте ему понять, что он для вас важен.

Стрелец

Вас настигнут важные вопросы о собственной идентичности, так как внутренний мир будет требовать гармонии и баланса. Отбросьте пессимистическое настроение и поработайте над собой и своим настроением – пойдите на встречу с приятным человеком, почитайте книгу или посмотрите фильм. В работе вам нужно еще немного напрячься и все задуманное получится. Начинайте планировать отпуск.

Козерог

Неделя будет благоприятной, сильных потрясений звезды не обещают. Возможны успехи в творчестве. Обстоятельства будут складываться благоприятно, и приятные моменты начнут преследовать один за другим. Будьте аккуратны на позитивной волне, можно пропустить важную информацию. Удачными будет ремонт, продажи, покупки. Есть вероятность, что всплывет старый контакт.

Водолей

Не полагайтесь во вторник на советы друзей и приятелей, так как ваши успехи могут заставить их себя почувствовать неловко. Во второй половине недели будет много работы, обязательно разделить ее с коллегами и подчиненными. Займитесь юридическими документами, проверьте срок действия паспортов. На выходных уделите внимание любимым, они давно ждут.

Рыбы

Займитесь на этой неделе своим домом, сделайте перестановку, купите что-то нужное. В среду не затевайте ничего нового, любое дело может сорваться или идти с большими хлопотами. Постарайтесь избавиться от старых вещей и дел, которые вам стали в тягость. Финансовое положение станет более прочным и стабильным. Если вы давно ждали знака о том, что можно в личных отношениях что-то изменить, то звезды вам его посылают.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали знаки Зодиака, которых ждет оглушительный успех в августе.