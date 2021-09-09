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Встречайте бабье лето: синоптики рассказали, где будет до 25 градусов тепла

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Четверг 09 сентября 2021 06:31
Встречайте бабье лето: синоптики рассказали, где будет до 25 градусов тепла Коллаж РБК-Украина: погода в Украине 9 августа
Автор: Styler

Погода в Украине в четверг, 9 сентября, будет теплой и без дождей на всей территории нашей страны. При этом в некоторых областях воздух прогреется до 25 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

На западе Украины теплее всего будет в Закарпатской области - +23+25. Во Львовской, Волынской, Ровенской и Ивано-Франковской областях будет +22+24. В Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях ожидается +21+23.

В северной части страны также хорошая погода. В Черниговской области +22+24, а в Сумской - +21+23.

В центральных областях температура воздуха будет одинаковой. Так в Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях ожидается +22+24.

На востоке без осадков. В Донецкой и Харьковской областях +21+23, в Луганской - +20+22.

На юге также тепло. В Запорожской и Одесской областях +22+24, а в Херсонской и Николаевской - +23+25.

В оккупированном Крыму также без осадков и +23+25.

В Киеве переменная облачность. Температура воздуха составит +23+25. При этом будет дуть южно-западный ветер со скоростью 3-8 м/с.

Встречайте бабье лето: синоптики рассказали, где будет до 25 градусов тепла

Погода в Украине 9 сентября (погодная карта: meteo.gov.ua)

Напомним, синоптики рассказали, когда закончится бабье лето и начнется дождливая осень.

Ранее стало известно, когда в Украине начнется отопительный сезон.

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