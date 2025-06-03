Колоради зникнуть назавжди: городники в захваті від цих простих методів

Колорадський жук - справжнє лихо для тих, хто вирощує картоплю. Щоб боротися з ним, досвідчені городники знають різноманітні народні методи і хитрощі.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про шість ефективних способів, які допоможуть зменшити кількість шкідників без використання хімії.
Один з популярних прийомів - посадити поруч кілька старих бульб, щоб заманити жуків. Коли старі бульби проростають, молоде листя приваблює шкідників більше, ніж основні посадки.
На маленькій ділянці легше контролювати кількість жуків і знищувати їх вручну. Така "пастка" дозволяє зберегти урожай без зайвих зусиль.
Щоб зробити пастки, нарізані часточки картоплі замочують у концентрованому розчині сечовини (склянка на літр води). Після доби приманку розкладають у банки й закопують уздовж грядок.
Такі пастки потрібно перевіряти щодня й оновлювати вміст щотижня. Цей метод допомагає без зайвих зусиль зменшити кількість жуків на ділянці.
При посадці картоплі корисно додати до кожної лунки трохи деревного попелу, лушпиння цибулі або зерно бобових. Такі добавки не лише підживлюють рослину, але й мають відлякувальні властивості для шкідників.
Орехове листя також використовують - або прикопують восени, або готують настій для обприскування. Це прості, але дієві засоби, які поєднують захист і користь для ґрунту.
Один із перевірених способів - посипати картопляні кущі золою або кукурудзяним борошном по вологому листю. Також радять сипати соснову тирсу в міжряддя - запах хвої не подобається жукам.
Опудрювання варто проводити рано вранці або після дощу. Ці засоби не лише відлякують шкідників, а й покращують умови для рослин.
Добре зарекомендували себе настої та відвари з полину, кульбаби й хвоща.
Для приготування потрібно взяти 200 г свіжої трави, прокип’ятити у відрі води, остудити й процідити. Потім половину літра відвару розбавляють у 10 літрах води для обприскування грядок. Ці аромати не подобаються жукам, а для картоплі вони цілком безпечні.
Восени корисно замульчувати грядки сухим листям або соломою. Навесні картоплю викладають просто на цей шар і накривають ще одним шаром мульчі. Перезимувавши жуки не зможуть пробратися крізь щільне покриття і гинуть.
До того ж, мульча зберігає вологу, зупиняє ріст бур’янів і створює середовище для природних ворогів колорадського жука - павуків, богомолів і жужелиць.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Real Simple, Southern Living, How Stuff Works.