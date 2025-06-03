Колоради зникнуть назавжди: городники в захваті від цих простих методів

Відволікаємо жука на стару картоплю

Один з популярних прийомів - посадити поруч кілька старих бульб, щоб заманити жуків. Коли старі бульби проростають, молоде листя приваблює шкідників більше, ніж основні посадки.

На маленькій ділянці легше контролювати кількість жуків і знищувати їх вручну. Така "пастка" дозволяє зберегти урожай без зайвих зусиль.

Банки з отруйною приманкою

Щоб зробити пастки, нарізані часточки картоплі замочують у концентрованому розчині сечовини (склянка на літр води). Після доби приманку розкладають у банки й закопують уздовж грядок.

Такі пастки потрібно перевіряти щодня й оновлювати вміст щотижня. Цей метод допомагає без зайвих зусиль зменшити кількість жуків на ділянці.

Лунки з попелом, лушпинням і бобовими

При посадці картоплі корисно додати до кожної лунки трохи деревного попелу, лушпиння цибулі або зерно бобових. Такі добавки не лише підживлюють рослину, але й мають відлякувальні властивості для шкідників.

Орехове листя також використовують - або прикопують восени, або готують настій для обприскування. Це прості, але дієві засоби, які поєднують захист і користь для ґрунту.

Колорадський жук - це загроза номер один для картоплі, тому треба кинути усі сили на його знищення (фото: Вікіпедія)

Зола, кукурудзяне борошно і хвойна тирса

Один із перевірених способів - посипати картопляні кущі золою або кукурудзяним борошном по вологому листю. Також радять сипати соснову тирсу в міжряддя - запах хвої не подобається жукам.

Опудрювання варто проводити рано вранці або після дощу. Ці засоби не лише відлякують шкідників, а й покращують умови для рослин.

Відвари з гірких і пахучих трав

Добре зарекомендували себе настої та відвари з полину, кульбаби й хвоща.

Для приготування потрібно взяти 200 г свіжої трави, прокип’ятити у відрі води, остудити й процідити. Потім половину літра відвару розбавляють у 10 літрах води для обприскування грядок. Ці аромати не подобаються жукам, а для картоплі вони цілком безпечні.

Мульча як бар’єр і притулок для помічників

Восени корисно замульчувати грядки сухим листям або соломою. Навесні картоплю викладають просто на цей шар і накривають ще одним шаром мульчі. Перезимувавши жуки не зможуть пробратися крізь щільне покриття і гинуть.

До того ж, мульча зберігає вологу, зупиняє ріст бур’янів і створює середовище для природних ворогів колорадського жука - павуків, богомолів і жужелиць.