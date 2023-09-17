Встигніть до блекауту. Лікарі пояснили, що треба зробити вже зараз, щоб безпечно перезимувати
Лікарі закликали українців підготуватись до блекауту і подбати про своє здоров'я вже зараз. Вони назвали важливі медичні процедури, які треба зробити кожному, аби безпечно перезимувати.
Про це пишуть на медичній сторінці Uahealth в Instagram.
Зробіть планові операції
Якщо давно мріяли видалити родимку чи вирівняти перегородку, щоб ніс дихав, то зробіть це зараз. Не доводьте болячки до стану невідкладної допомоги. Займайтесь ними, поки вони в "сплячому режимі.
"Звісно лікарні забезпечені джерелами енергії, але восени та взимку пікові навантаження на них. Тож є високий ризик, що усі планові операції будуть зміщені", - пояснюють медики.
За цей час болячка зі сплячого режиму може перейти в активний стан і на додачу до відключень світла, ви ще й займатиметеся нагальними питаннями відновлення здоров'я.
Сходіть до стоматолога
Уся апаратура в стоматології потребує струму, тож не всі стоматології продовжуватимуть працювати в умовах перебою з постачанням електроенергії.
"А це означає, що й до інших стоматологів буде вкрай важко потрапити. Тому краще сходіть зараз і все перевірте, та за потреби полікуйте", - радять експерти.
Вакцинуйтеся
Перевірте, чи є у вас ревакцинація проти правця та дифтерії. За потреби зробіть їх. Також вакцинуйтеся від грипу.
"Повірте, ви не захочете шукати навпомацки жарознижувальні ліки, термометр чи викашлювати нутрощі", - зазначають лікарі.
Зробіть запас ліків
Звичайно під час блекауту аптеки працюватимуть, але навіть у них можливі перебої. Тому краще запастись необхідними препаратами і почуватись комфортніше. Також не забудьте і про засоби контрацепції.
Дізнайтесь адреси найближчих лікарень
Випишіть адреси та номери телефонів найближчих лікарень. Завантажте собі на смартфон офлайн-карти, або про всяк випадок вивчіть туди дорогу.
Подбайте про психічне здоров'я
"Прийміть той факт, що вимкнення електроенергії є частиною нашої буденності. Винні у цьому тільки наші північні сусіди, але не треба щоразу злитись через це, бо це зжере вашу енергію. Якщо прийняти цей факт вам складно, то обговоріть це зі своїм психологом", - радять медики.
Придбайте засоби освітлення
Вже зараз варто купити ліхтарики, свічки, світловідбивні стрічки та наліпки. Важливо, щоб вас на вулиці бачили водії. Також варто придбати налобний ліхтарик, щоб і ви могли бачити у темряві.
Раніше ми писали про те, що варто закупити вже зараз на випадок блекауту.
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