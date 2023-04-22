Не встиг обійняти батька: нова історія з Маріуполя у музеї "Голоси мирних"

Сергій жив у Сартані. У перші дні повномасштабного вторгнення разом із родиною переїхав до Маріуполя. Думав, там буде безпечніше. Але з 10 березня російські війська стали обстрілювати місто щільно і майже безперервно.

Одного дня до підвалу будинку, де ховалося близько 60 людей, "залетів" снаряд.

"Пам’ятаю пилюку, темряву і крики. Я згріб своїх доцю і племінника до купи. Знайшов дружину. Вона була важко поранена і не могла йти", - пригадує чоловік. І додає, що в ці миті втратило життя щонайменше 15 людей. Діти, підлітки і його батько.

"Я не встиг його тоді обійняти", - говорить, ховаючи сльози, Сергій.

Те, як він віз родину і сусідів до лікарні під обстрілами - окрема розповідь. І те, як його родина вибиралася з Маріуполя - теж.

Історія Сергія увійшла до архіву музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова. Це наймасштабніший у світі архів історій мирних мешканців України, які постраждали від війни. Архів музею налічує вже понад 65 000 історій.

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