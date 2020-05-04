Вспышка коронавируса в Запорожье: жителей не выпускают даже за едой для детей

Вспышка коронавируса в Запорожье (Коллаж РБК-Украина)

В Запорожье зафиксировали сразу две вспышки коронавируса - заразила медик

Коронавирус в Украине продолжает распространяться и по состоянию на 4 мая количество инфицированных увеличилось до 12 331 человека. В Запорожской области COVID-19 диагностирован у 285 жителей и стало известно о вспышке заболевания в одном из семейных общежитий.

В Запорожье, по улице Исторической, вынуждены были посадить под строгий карантин 45 человек, так как в доме была зарегистрирована вспышка коронавируса. Как рассказали местные жители журналистам, их не выпускают из дома даже за продуктами питания для детей. Об этом пишет местное издание "Актуально".

Жителей всех 4 этажей дома проверили на COVID-19, так как они контактировали с инфицированной женщиной-медиком, у которой диагноз лабораторно подтвержден. Всего в доме проживает 250 человек. Возле дома дежурит полицейский, который проверяет документы у всех, кто пытается попасть внутрь. Также к дому привезли контейнер для отходов.

На изоляцию посадили жителей только одного этажа, где проживала женщина. Ее саму вчера доставили в инфекционную больницу. Как сообщил и. о. директора Запорожского областного лабораторного центра Роман Терехов на брифинге, женщина подхватила коронавирус в медучреждении, по своему месту работы. Она контактировала с пациентом, у которого подтвердили COVD-19.

Известно, что инфицированная проживала в квартире одна и за медицинской помощью обратилась своевременно. Однако, из-за того, что она жила в общежитии семейного типа, где есть места общего пользования, пришлось развернуть весь комплекс противоэпидемиологических мероприятий. На данный момент известно, что у 8 человек тесты на COVID-19 негативные.

Новая вспышка коронавируса в Запорожье

Кроме того, это не первый случай в Запорожье, когда жертвами болезни становятся жители общежития. Ранее было обнаружено 16 инфицированных в Александровской районе города. Все они были госпитализированы, а за всеми контактными лицами установлено медицинское наблюдение.

Еще один случай заражения обнаружили в Запорожском доме-интернате. Заболел 7-летний ребенок, еще у 5 детей появились симптомы COVID-19. Стоит отметить, что в интернате проживает 120 детей и на данный момент тестирование проводят всем воспитанникам и работникам интерната.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Днепре беременная женщина с коронавирусом потеряла двойню и впала в кому.