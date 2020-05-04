Трагедия в Днепре из-за коронавируса: беременная женщина потеряла малышей

Коронавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Беременную женщину с COVID-19 доставили в больницу в тяжелом состоянии

Коронавирус в Украине продолжает свое наступление и по состоянию на 4 мая в стране зарегистрировано уже 12 331 инфицированных. Среди заболевших есть дети и беременные женщины. С одной из них произошла трагедия в Днепре. Женщина была беременна двойней, но из-за тяжелого течения COVID-19 сохранить беременность ей не удалось.

Как рассказали медики, жительнице Марганца 23 года. Она заразилась коронавирусом и несмотря на все усилия врачей, ее состояние начало ухудшаться. В тяжелом состоянии ее доставили в инфекционное отделение больницы имени Мечникова в Днепре.

После тщательной диагностики и обследования врачи сообщили, что беременность замерла и двойня погибла.

На данный момент женщина помещена в отделение реанимации, так как она впала в кому. У нее диагностировано двухстороннее воспаление легких. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние пациентки критическое, так как на фоне болезни у нее началось осложнение – кровотечение, из-за которого женщине пришлось перелить уже пять литров крови.

В Днепре молодая женщина с COVID-19 потеряла двойню и впала в кому

Напомним, в Украине с начала эпидемии погибли уже 303 украинца. У всех пациентов были сопутствующие хронические заболевания.

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