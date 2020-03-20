Спалах коронавіруса може закінчитися сам: спеціаліст обрадував новинами

Коронавірус у світі (фото: РБК-Україна)

Біолог розповів, у яких випадках може закінчитися пандемія коронавіруса

Спалах коронавіруса у світі може закінчитися сам при двох умовах. Це може статися, якщо вірус еволюціонує або у людей виробиться імунітет. Про це повідомила доктор біологічних наук, професор Школи Системної Біології GMU (США) Анча Баранова.

За словами фахівця, поки не ясно, скільки часу це може зайняти.

"Припинення епідемії – це два процеси. Один процес – це процес еволюції вірусу. Ми знаємо, що в новому господарі – а людина новий господар для вірусу – відбувається ослаблення вірусу. Ми це спостерігали на інших вірусах, у тому числі коронавірусах. Вірус кажана потрапив у людину, перехід від людини до людини супроводжується мутаціями вірусу, і вони, як правило, послаблюють вірус. Відбувається розтоки вірусу, щоб він міг більш-менш співіснувати з людиною. Цей вірус зараз до нас пристосовується. Скільки часу це займе, невідомо", – пояснила біолог.

Також можливий варіант природної вакцинації - це, коли людина сама набуває імунітет від інфекції.

Баранова повідомила, що коли близько 70% населення видужає, то в популяції з'явиться необхідний прошарок людей з антитілами, які здатні побороти вірус. При такому розвитку подій захворіє на корнавірус дуже мало людей.

Як ми раніше повідомляли, за вчорашній день в Україні підтвердилося 10 нових випадків інфікування коронавірусом. Перший з них був зафіксований в Житомирі.